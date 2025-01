El CEO de JP Morgan habla mal de Bitcoin (sube +10% en 7 días)

image.png Jamie Dimon, CEO de JP Morgan

Además, comparó la compra de Bitcoin con el acto de fumar, subrayando que, aunque las personas tienen derecho a participar, no lo considera una práctica saludable ni una inversión sólida. “Simplemente, no me siento bien con Bitcoin. Aplaudo tu capacidad de querer comprarlo o venderlo. Al igual que creo que tienes el derecho de fumar, pero no creo que debas fumar”, expresó.