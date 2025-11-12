El expresidente Alberto Fernández atraviesa un momento de tristeza personal tras la muerte de su perro Dylan, el collie que se convirtió en una figura inseparable de su vida pública y privada durante los últimos años. La noticia fue confirmada por el propio exmandatario a través de sus redes sociales, donde le dedicó un mensaje cargado de afecto y despedida.
DOLOR
Triste momento para Alberto Fernández: Murió Dylan, el perro que lo acompañó durante toda su presidencia
Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández falleció este miércoles 12/11. El propio Fernández confirmó la triste noticia.
“Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado”, escribió Fernández, junto a dos fotos del animal: una en solitario y otra donde se los ve juntos.
El mensaje de despedida de Alberto Fernández
El mensaje continúa con un tono emotivo y reflexivo: “Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”.
Fernández concluyó su publicación con una frase que conmovió a sus seguidores: “Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.
Dylan, un símbolo de cercanía en la vida pública del expresidente
Dylan había nacido en enero de 2016 y su nombre fue elegido en homenaje al músico estadounidense Bob Dylan, uno de los artistas favoritos del exmandatario. Durante la campaña presidencial de 2019, el perro se convirtió casi en un emblema del costado más humano de Fernández: aparecía en videos, fotografías y hasta en un perfil propio de redes sociales, @dylanferdez, que sumó miles de seguidores.
Las imágenes del collie acompañando a Fernández y a Fabiola Yañez en la residencia de Olivos se volvieron habituales durante su gestión. Con el tiempo, Dylan también fue “padre” de Prócer, uno de los cachorros nacidos en junio de 2019 que el propio expresidente decidió quedarse.
Un adiós que traspasó la política
El fallecimiento del perro generó mensajes de cariño y condolencias tanto de allegados del entorno político como de usuarios anónimos en redes sociales, que recordaron las apariciones del collie en distintas etapas del gobierno del Frente de Todos.
Para Fernández, Dylan fue más que una mascota: fue un compañero en la intimidad del hogar y un símbolo de fidelidad en tiempos de turbulencia política. “Mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido”, expresó el exmandatario en su despedida.
El mensaje, sencillo pero sincero, marcó el cierre de una historia que muchos argentinos siguieron de cerca desde que aquel collie de pelaje dorado irrumpió en escena, casi al mismo tiempo que el comienzo de una presidencia.
