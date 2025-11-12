Triste momento para Alberto Fernández: Murió Dylan, el perro que lo acompañó durante toda su presidencia

Las imágenes del collie acompañando a Fernández y a Fabiola Yañez en la residencia de Olivos se volvieron habituales durante su gestión. Con el tiempo, Dylan también fue “padre” de Prócer, uno de los cachorros nacidos en junio de 2019 que el propio expresidente decidió quedarse.

Un adiós que traspasó la política

El fallecimiento del perro generó mensajes de cariño y condolencias tanto de allegados del entorno político como de usuarios anónimos en redes sociales, que recordaron las apariciones del collie en distintas etapas del gobierno del Frente de Todos.

Para Fernández, Dylan fue más que una mascota: fue un compañero en la intimidad del hogar y un símbolo de fidelidad en tiempos de turbulencia política. “Mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido”, expresó el exmandatario en su despedida.

El mensaje, sencillo pero sincero, marcó el cierre de una historia que muchos argentinos siguieron de cerca desde que aquel collie de pelaje dorado irrumpió en escena, casi al mismo tiempo que el comienzo de una presidencia.

