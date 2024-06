Street Fighter: Sony prepara el retorno del clásico videojuego al cine

Mucho más que un legado de puños y patadas para Sony

Street Fighter no es ajeno al mundo del cine. En 1994, Jean-Claude Van Damme protagonizó la primera adaptación, que, si bien no fue un éxito de crítica, logró capturar el espíritu del juego. Años después, en 2009, se estrenó "Street Fighter: The Legend of Chun-Li", que tampoco alcanzó las expectativas en la taquilla.