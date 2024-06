La nueva película de Tom Hanks lo mostrará a lo largo de un siglo con una sola cámara

Embed - Here - Official Trailer (HD)

El reparto se completa con figuras de la talla de Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery y Gwilym Lee, entre otros. Cada uno interpretará a personajes de diferentes épocas, desde los años 1900 hasta la actualidad.

Un desafío técnico y narrativo

La propuesta de "Here" no solo es un reto para los actores, sino también para el equipo técnico. Mantener el interés del espectador con una cámara fija durante más de hora y media no es tarea fácil. Sin embargo, Zemeckis y su equipo parecen haber encontrado la fórmula para lograrlo.

El guion, escrito por el propio Zemeckis junto a Eric Roth (también guionista de "Forrest Gump"), promete una narrativa envolvente que nos llevará por diferentes momentos históricos sin perder el hilo conductor.

"Here" se perfila como una de las películas más originales y arriesgadas de los últimos tiempos. Es un concepto innovador, no cabe duda de que será tema de conversación en el mundo del cine por mucho tiempo.

