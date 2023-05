Tom Hanks rompe el silencio por la polémica foto en Cannes

Tom Hanks enojado, pero sólo por el bullicio de la red carpet

Lo cierto es que la pareja sólo estaba confundida por las indicaciones de hacia donde debían dirigirse después de las fotos en la alfombra roja, y es lo que escribió en la historia para detallar al titular sobre el supuesto altercado:

“Esto se llama ‘No te oigo’. La gente grita. ‘¿Qué has dicho?’ ‘¿A dónde se supone que vamos?’ ¡Pero eso no vende historias! Buen intento ¡Lo pasamos muy bien! ¡Vayan a ver Ciudad Asteroide! “Esto se llama ‘No te oigo’. La gente grita. ‘¿Qué has dicho?’ ‘¿A dónde se supone que vamos?’ ¡Pero eso no vende historias! Buen intento ¡Lo pasamos muy bien! ¡Vayan a ver Ciudad Asteroide!

La mujer explicó que en ese momento era difícil comunicarse con los demás sin elevar el tono de voz, lo que provocó que se transformaran los rostros de los protagonistas como si estuvieran discutiendo. Esto también fue corroborado por el otro protagonista de la imagen, quien ya ha sido identificado como Vincent Chapalain, que aprovechó a compartir su versión de la historia a través de Twitter.

SEI157373560.jpg

Mediante un posteo en la red social del pajarito, Vincent reveló que él no era parte del cuerpo de seguridad de Cannes, sino director de relaciones públicas, además, confirmó la historia de Rita de que sólo buscaban indicaciones de hacía donde debían ir, dando fin a la controversia:

(En la imagen) Sólo me preguntan si deben volver al principio de la alfombra con el resto del equipo de filmación (no soy de seguridad) y con los fotógrafos gritando, tienen que hablar alto (En la imagen) Sólo me preguntan si deben volver al principio de la alfombra con el resto del equipo de filmación (no soy de seguridad) y con los fotógrafos gritando, tienen que hablar alto

Más contenido de Urgente24

Otro sondeo que preocupa: Alimentos suben +9% en mayo

Gastronómicos, con paritaria por "un año" y bendición a Wado

Se cae el cielo: Cómo estará el clima el finde largo

Belgorod: "Las autoridades no pueden admitir que la cagaron"

Insólito: Se hunde Instagram y prepara Twittagram (¿?)