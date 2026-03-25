¿Cuánto costará la base lunar de la NASA?

La NASA calcula que el plan para estar permanentemente en la Luna costará unos 20 mil millones de dólares.

“La base lunar no aparecerá de la noche a la mañana”, declaró Isaacman. “Invertiremos aproximadamente 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años y la construiremos a través de decenas de misiones”, recoge CNN.

"Si concentramos los extraordinarios recursos de la NASA en los objetivos de la Política Espacial Nacional, eliminamos los obstáculos innecesarios que impiden el progreso y liberamos la fuerza laboral y el poder industrial de nuestra nación y nuestros socios, entonces regresar a la Luna y construir una base parecerá insignificante en comparación con lo que seremos capaces de lograr en los próximos años”, agregó Isaacman.

La NASA destapa explosivo plan en la Luna y sacude a todos Urgente24 Concepto artístico de la Fase 3 de la Base Lunar de la NASA. / Imagen: NASA

¿Cómo construirá la NASA la base lunar?

De acuerdo con la NASA, el plan para lograr una presencia lunar permanente se llevará adelante en tres fases.

La primera fase contempla construir, probar y aprender, como lo describe la NASA. En esta etapa, por ejemplo, la NASA aumentará el ritmo de la actividad lunar. De hecho, anunciaron hasta 30 aterrizajes robóticos a partir de 2027, todo con miras a avanzar en la ciencia y en la construcción de la base lunar permanente.

En la segunda fase se prevé el establecimiento de infraestructura inicial. "Con la experiencia adquirida en las primeras misiones, la NASA avanza hacia una infraestructura semihabitable y una logística regular", indica un comunicado.

Asimismo, la tercera fase consiste en proporcionar la infraestructura más pesada necesaria para una presencia humana continua en la Luna que, entre otras cosas, incluirá los Hábitats Multipropósito (MPH) de la ASI (Agencia Espacial Italiana).

"El módulo MPH albergará de forma segura a los astronautas durante sus misiones, dará soporte a las operaciones en la superficie, permitirá realizar experimentos de investigación científica con y sin tripulación, y tendrá la capacidad de desplazarse por la superficie", según la ASI.

"Diseñado para una vida útil de diez años, el MPH servirá como hábitat permanente en la superficie, capaz de operar en sinergia con otros elementos de la arquitectura Artemis", añade.

¿Cuándo será el viaje de la NASA a la Luna?

Mientras tanto, la NASA se alista para el vuelo de prueba de Artemis II, a bordo del cohete SLS (Space Launch System) y la nave espacial Orion.

El cohete llegó a la plataforma de lanzamiento 39B el viernes 20 de marzo y se tiene previsto que el lanzamiento tenga lugar el miércoles 1 de abril.

La ventana de lanzamiento incluye oportunidades hasta el lunes 6 de abril.

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