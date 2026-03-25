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Con Manuel Adorni atormentado, Casa Rosada busca recalibrar el discurso

Manuel Adorni estuvo presente ante la prensa, pero evitó respuestas detalladas.&nbsp;

Manuel Adorni estuvo presente ante la prensa, pero evitó respuestas detalladas. 

FOTO: PRESIDENCIA
Manuel Adorni estuvo presente ante la prensa, pero evitó respuestas detalladas.&nbsp;

Manuel Adorni estuvo presente ante la prensa, pero evitó respuestas detalladas. 

FOTO: PRESIDENCIA

Manuel Adorni enfrentó a la prensa y evitó dar detalles comprometedores sobre sus viajes. En Casa Rosada, preocupa además el frente económico. Arde Medio Oriente.

25 de marzo de 2026 - 14:13
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MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2026. Con Manuel Adorni, uno de los pilares discursivos de la Casa Rosada, bajo una fuerte tormenta pública por sus viajes sospechados al exterior, el Gobierno nacional busca controlar los fuertes vientos de marzo y poder tomar una nueva postura de cara a lo que viene. Al frente político, se va asomando la irregularidad económica que amenaza con golpear el eje de la gestión de Javier Milei, es decir el dominio de la inflación.

El estiramiento del conflicto internacional en Medio Oriente ejerce una presión no calculada por el discurso económico oficial, y las estimaciones para el cierre del mes vaticinan un IPC por encima del 3%. Esto limaría las predicciones internas de un rumbo al "cero" para los próximos meses, revelando un camino más largo que el esperado y un consecuente estiramiento del esfuerzo solicitado a la población.

Precisamente en el frente externo, es Donald Trump quien mantiene el control del sube y baja en los mercados. Con las promesas de paz del inicio de la semana, el sector energético y el sector bursátil en general tuvo una reacción positiva, aunque el correr de las horas y la falta de una mesa de negociación evidente con Irán hacen sospechar de una intervención discursiva calculada y diferente a los planes reales, que tienen presión de continuidad por parte de Israel.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

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La inflación preocupa al Gobierno

Durante un intercambio con usuarios de la red X, Javier Milei evitó ratificar su pronóstico de un índice de inflación "que empiece con 0" para agosto, tal como lo había hecho en un reciente discurso. El Presidente también pareció bajar el tono festivo que había adquirido días atrás a partir del resultado de la inflación mayorista de febrero, con la que veía convalidada su tesis sobre cómo será la evolución de la variación de los precios al consumidor en el corto plazo.

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Manuel Adorni, ahora cuestionado por el Congreso

En un contexto atravesado por cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el próximo 29 de abril se presentará en el Congreso para exponer el informe de gestión del Gobierno. Será la primera vez que lo haga desde que asumió ese cargo.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa y llega luego de un incumplimiento: en marzo, Adorni no asistió al Parlamento, pese a que la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir “alternativamente” a ambas Cámaras una vez por mes para informar sobre la marcha del Ejecutivo.

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