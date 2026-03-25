Con Manuel Adorni atormentado, Casa Rosada busca recalibrar el discurso

MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2026. Con Manuel Adorni, uno de los pilares discursivos de la Casa Rosada, bajo una fuerte tormenta pública por sus viajes sospechados al exterior, el Gobierno nacional busca controlar los fuertes vientos de marzo y poder tomar una nueva postura de cara a lo que viene. Al frente político, se va asomando la irregularidad económica que amenaza con golpear el eje de la gestión de Javier Milei, es decir el dominio de la inflación.

El estiramiento del conflicto internacional en Medio Oriente ejerce una presión no calculada por el discurso económico oficial, y las estimaciones para el cierre del mes vaticinan un IPC por encima del 3%. Esto limaría las predicciones internas de un rumbo al "cero" para los próximos meses, revelando un camino más largo que el esperado y un consecuente estiramiento del esfuerzo solicitado a la población.

Precisamente en el frente externo, es Donald Trump quien mantiene el control del sube y baja en los mercados. Con las promesas de paz del inicio de la semana, el sector energético y el sector bursátil en general tuvo una reacción positiva, aunque el correr de las horas y la falta de una mesa de negociación evidente con Irán hacen sospechar de una intervención discursiva calculada y diferente a los planes reales, que tienen presión de continuidad por parte de Israel.

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