Con Manuel Adorni atormentado, Casa Rosada busca recalibrar el discurso

MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2026. Con Manuel Adorni, uno de los pilares discursivos de la Casa Rosada, bajo una fuerte tormenta pública por sus viajes sospechados al exterior, el Gobierno nacional busca controlar los fuertes vientos de marzo y poder tomar una nueva postura de cara a lo que viene. Al frente político, se va asomando la irregularidad económica que amenaza con golpear el eje de la gestión de Javier Milei, es decir el dominio de la inflación.
La inflación preocupa al Gobierno
Durante un intercambio con usuarios de la red X, Javier Milei evitó ratificar su pronóstico de un índice de inflación "que empiece con 0" para agosto, tal como lo había hecho en un reciente discurso. El Presidente también pareció bajar el tono festivo que había adquirido días atrás a partir del resultado de la inflación mayorista de febrero, con la que veía convalidada su tesis sobre cómo será la evolución de la variación de los precios al consumidor en el corto plazo.
Deja tu comentario