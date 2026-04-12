La Corte de PBA avala sanciones al millonario negocio del delivery

El conflicto también expone la tensión entre distintos niveles del Estado. Mientras la administración de Axel Kicillof impulsa una mirada más protectora del trabajo, el gobierno nacional encabezado por Javier Milei avanzó con una reforma laboral que tiende a considerar a los trabajadores de plataformas como socios independientes y no empleados.

En términos económicos, esto podría frenar inversiones o generar estrategias de adaptación, como la tercerización o cambios en los modelos de contratación.

Al mismo tiempo, el fallo fortalece la posición del Estado como regulador en la economía digital. La Corte avaló explícitamente la potestad del Ministerio de Trabajo para interpretar normas y calificar vínculos laborales con fines sancionatorios, un aspecto clave en mercados donde las relaciones laborales son difusas.

Las consecuencias sobre los trabajadores

Para los trabajadores, el precedente podría traducirse en mayores niveles de protección y acceso a derechos laborales. Sin embargo, también existe el riesgo de que una regulación más estricta reduzca la demanda de repartidores o incentive esquemas informales.

En definitiva, la resolución judicial no solo dirime un conflicto puntual, sino que redefine el equilibrio entre innovación, regulación y empleo en la economía de plataformas.

Más noticias en Urgente24

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

Otra textil que fabrica para grandes marcas, y con alto riesgo de insolvencia, entró en concurso

Ante la fragilidad de Milei, ya suenan otros 10 posibles presidenciables

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

En un balotaje Javier Milei pierde 60,7% a 29,4% (y el fracaso de la economía es un lastre)