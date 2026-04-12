Los mercados de predicción IA desafían a la meteorología tradicional

Además, expertos como Madison Condon, de la Universidad de Boston, advierten que el cambio climático es demasiado complejo para ser tratado como un "partido de baloncesto". Proyectar fenómenos como El Niño o la intensidad de los huracanes requiere un conocimiento especializado que, según ella, no siempre se obtiene encuestando a la población o mediante la liquidez de un mercado de criptomonedas.

Mercados científicos: La nueva frontera para los Seguros

Ante las deficiencias del sector asegurador tradicional —que está abandonando zonas de alto riesgo por ser "inasegurables"—, están surgiendo los llamados "Mercados de la Ciencia". Plataformas como CRUCIAL, respaldadas por la reaseguradora francesa Scor, invitan a investigadores a apostar con fondos patrocinados para extraer información oculta sobre riesgos climáticos.

El informe no es solo meteorología

Este enfoque busca inyectar adrenalina a la investigación académica, a menudo lenta, permitiendo que las compañías de seguros obtengan predicciones más ágiles sobre ciclones o récords de temperatura. Como dice el lema de PredictIt: "Demuestra con hechos lo que dices".

En un siglo donde el clima es cada vez más impredecible, ponerle precio al riesgo ¿podría ser la única forma de mitigar el desastre financiero global?

Más noticias en Urgente24

Otra textil que fabrica para grandes marcas, y con alto riesgo de insolvencia, entró en concurso

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales

Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado

En LLA piden que Adorni no vaya al Congreso y la presión de las bases pone en aprietos a los aliados