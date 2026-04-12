El fenómeno de los mercados IA de predicción meteorológica se convirtió en una industria millonaria. Lo que en 2024 comenzó como pequeñas apuestas de estudiantes de matemáticas como Howard Qin, se transformó en 2026 en un ecosistema donde el volumen de operaciones para una sola tormenta de nieve supera los 6 millones de dólares.
APUESTAS CLIMÁTICAS
Los mercados de predicción IA desafían a la meteorología tradicional
El auge de las apuestas climáticas mueve millones y abre un debate: ¿pueden los "apostadores" mejorar los pronósticos de la IA y el Servicio Meteorológico?
Hoy, expertos climáticos y empresas de tecnología debaten si esta "sabiduría de las masas" incentivada por el dinero es más precisa que los modelos científicos convencionales.
¿Es más preciso el mercado predictivo IA que el Gobierno?
La premisa de estos mercados es simple: la recompensa financiera directa por la precisión y la penalización por el error actúan como un filtro de calidad. Según un análisis de Patrick Brown, jefe de análisis climático de Interactive Brokers, los mercados de predicción ya podrían estar superando en exactitud al Servicio Meteorológico Nacional de USA.
Esta ventaja radica en el juicio humano incentivado. Mientras que un modelo de IA sigue patrones históricos, el operador de mercado utiliza la intuición y el análisis en tiempo real para proteger su capital. Plataformas como Kalshi y Polymarket han atraído no solo a apostadores, sino a startups de IA como Windborne Systems, que utilizan estos contratos para realizar "pruebas internas" y detectar fallos en sus propios sensores meteorológicos.
Apuestas: Los riesgos del clima gamificado
Sin embargo, no todo es optimismo científico. La gamificación del clima en un mundo hiperconectado trae consigo peligros de manipulación de datos. Ya se han registrado casos donde mapas de conflictos bélicos fueron alterados para influir en la resolución de apuestas en Polymarket. En el ámbito meteorológico, los críticos temen que el interés económico incentive el sabotaje de estaciones oficiales o la presión sobre periodistas para alterar reportes climáticos.
Además, expertos como Madison Condon, de la Universidad de Boston, advierten que el cambio climático es demasiado complejo para ser tratado como un "partido de baloncesto". Proyectar fenómenos como El Niño o la intensidad de los huracanes requiere un conocimiento especializado que, según ella, no siempre se obtiene encuestando a la población o mediante la liquidez de un mercado de criptomonedas.
Mercados científicos: La nueva frontera para los Seguros
Ante las deficiencias del sector asegurador tradicional —que está abandonando zonas de alto riesgo por ser "inasegurables"—, están surgiendo los llamados "Mercados de la Ciencia". Plataformas como CRUCIAL, respaldadas por la reaseguradora francesa Scor, invitan a investigadores a apostar con fondos patrocinados para extraer información oculta sobre riesgos climáticos.
El informe no es solo meteorología
Este enfoque busca inyectar adrenalina a la investigación académica, a menudo lenta, permitiendo que las compañías de seguros obtengan predicciones más ágiles sobre ciclones o récords de temperatura. Como dice el lema de PredictIt: "Demuestra con hechos lo que dices".
En un siglo donde el clima es cada vez más impredecible, ponerle precio al riesgo ¿podría ser la única forma de mitigar el desastre financiero global?
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