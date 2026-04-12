El Nuevo Orden Mundial: Por qué la "poliamoría" geopolítica define el 2026

India y Brasil : Han desafiado con éxito la presión de Washington para aislar a Moscú tras la invasión de Ucrania.

: Han desafiado con éxito la presión de Washington para aislar a Moscú tras la invasión de Ucrania. Polonia : Se encamina a tener el ejército más poderoso de Europa ante la incertidumbre del compromiso de EE. UU. con la OTAN.

: Se encamina a tener el ejército más poderoso de Europa ante la incertidumbre del compromiso de EE. UU. con la OTAN. Catar : Se ha consolidado como un mediador de conflictos fundamental a nivel global.

: Se ha consolidado como un mediador de conflictos fundamental a nivel global. Turquía: Posee la tercera presencia diplomática más grande del mundo.

Actores no estatales: El poder más allá de las fronteras

La segunda gran tendencia es el desplazamiento del poder desde los Estados hacia corporaciones y organizaciones no gubernamentales. En muchos aspectos, las capacidades de estos actores superan las de naciones enteras. Los ingresos de Walmart superan el PIB de Suecia, y Meta conecta diariamente a 3.500 millones de personas.

El dominio tecnológico es el campo de batalla principal, donde el sector privado lleva la delantera:

Elon Musk y Starlink : Cualquier ejército mediano que necesite comunicaciones fiables hoy debe negociar directamente con Musk.

: Cualquier ejército mediano que necesite comunicaciones fiables hoy debe negociar directamente con Musk. Nvidia : Su director ejecutivo, Jensen Huang, logró que la administración Trump flexibilizara restricciones de exportación de chips a China.

: Su director ejecutivo, Jensen Huang, logró que la administración Trump flexibilizara restricciones de exportación de chips a China. ONG internacionales: Han pasado de 1.000 en 1955 a más de 45.000 activas en la actualidad.

A pesar del auge de líderes autoritarios que intentan coaccionar a estas instituciones, los gobiernos dependen cada vez más de ellas para alcanzar sus objetivos de seguridad y economía.

¿Es el nuevo orden mundial más peligroso o más cooperativo?

La paradoja del sistema actual es que puede ser ambas cosas a la vez. La "jungla" geopolítica actual está llena de peligros, pero también de comportamientos cooperativos necesarios para la supervivencia. Al no depender de una sola potencia hegemónica, están surgiendo redes de "geometría variable" para resolver problemas técnicos específicos.

Existen avances notables en áreas distribuidas:

Salud Pública : 193 estados adoptaron el primer tratado mundial sobre pandemias sin la participación de USA.

: 193 estados adoptaron el primer tratado mundial sobre pandemias sin la participación de USA. Comercio : Ante la ineficacia de la OMC, surge un entramado de acuerdos regionales y bilaterales más flexibles y equitativos.

: Ante la ineficacia de la OMC, surge un entramado de acuerdos regionales y bilaterales más flexibles y equitativos. Cambio Climático: Una amplia gama de ciudades, inversores y empresas impulsan la transición energética a pesar de la hostilidad política en Washington.

Sin embargo, la seguridad sigue siendo la gran incógnita. Sin una autoridad centralizada, los agresores actúan con mayor audacia. El rearme militar es masivo y democracias como Corea del Sur o Japón consideran la proliferación nuclear ante el debilitamiento del paraguas estadounidense. El riesgo de una guerra mundial y la incertidumbre de amenazas como la IA descontrolada definen este nuevo y peligroso siglo.

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