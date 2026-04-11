Doble discurso: Donald Trump envia barcos para "despejar" el estrecho de Ormuz

Netanyahu sube la apuesta

En paralelo, Benjamin Netanyahu elevó la presión con una narrativa de victoria militar total. Según el líder israelí, los ataques coordinados con USA destruyeron la capacidad nuclear iraní.

“Querían estrangularnos, ahora luchan por su supervivencia”, lanzó, en lo que analistas interpretan como una estrategia para condicionar la negociación técnica.

jd vance J D Vance encabeza las gestiones de paz en Islamabad (Pakistán).

Islamabad (Pakistán), ciudad blindada

Pakistán intenta sostener el delicado equilibrio. La ex canciller Hina Rabbani Khar definió el rol local como un “puente de confianza”, aunque advirtió que Teherán no cederá fácilmente en dos puntos críticos: la liberación de activos bloqueados y el frente en el sur del Líbano.

En la misma línea, Richard Haass planteó el verdadero núcleo de la fase técnica: imponer un sistema de inspección “intrusivo” que impida la reconstrucción del programa nuclear.

¿Qué se especula para las próximas horas?

Islamabad amaneció militarizada: rutas cerradas, seguridad extrema y el Hotel Serena convertido en búnker diplomático. Una tercera ronda podría realizarse en horas del domingo (12/04).

El resultado definirá mucho más que un alto el fuego: si el conflicto entra en una paz estructural o si el desacuerdo por Ormuz y el control nuclear vuelve a empujar a la región al abismo.

Ormuz, 30% del petróleo global pasa por el estrecho. Estrecho de Ormuz, en el círculo rojo, la zona de intervención militar de USA

Donald Trump activa ofensiva naval

En plena negociación con Irán, Donald Trump redobló la apuesta militar: anunció que EE.UU. inició operaciones para despejar el Estrecho de Ormuz y aseguró que 28 buques iraníes fueron destruidos.

El mensaje fue difundido en Truth Social y tuvo un claro tono económico además de militar.

“Petroleros vacíos se dirigen a Estados Unidos para cargar el mejor petróleo del mundo”. “Petroleros vacíos se dirigen a Estados Unidos para cargar el mejor petróleo del mundo”.

La frase no es casual: apunta a consolidar a USA como proveedor energético dominante en medio de la crisis global.

Energía, poder y presión

Trump reforzó su narrativa, afirmó

“Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías juntas y de mayor calidad”. “Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías juntas y de mayor calidad”.

La combinación de ofensiva naval y discurso energético configura una estrategia dual: Presión militar sobre Irán y reposicionamiento de USA en el mercado global.

Diplomacia bajo tensión

Mientras tanto, la diplomacia no se detiene. La delegación iraní, liderada por Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo reuniones clave con el premier pakistaní Shehbaz Sharif y la cúpula militar.

En simultáneo, el vicepresidente JD Vance se instaló en Islamabad como parte del dispositivo negociador.

Doble discurso: Guerra y negociación

El dato central: Washington negocia mientras despliega poder militar en el mismo teatro de operaciones. Esa dinámica —presión máxima + diálogo técnico— define el momento actual. El control de Ormuz ya no es solo un tema regional: es el epicentro de la seguridad energética global. El margen de error, es mínimo. La próximas horas serán claves en el asunto.

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