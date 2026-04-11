La negociación entre Donald Trump e Irán entró en una etapa decisiva: la “fase técnica”. Tras dos rondas intensas en Islamabad, los equipos de ambos países comenzaron a intercambiar borradores legales con un objetivo ambicioso: transformar un frágil alto el fuego de apenas dos semanas en un acuerdo de paz duradero.
EN MEDIO DEL DIÁLOGO CON IRÁN
Doble discurso: Donald Trump envia barcos para "despejar" el estrecho de Ormuz
Mientras USA e Irán negocian en Pakistán un acuerdo de paz en la región, Donald Trump ordena despejar de obstaculos el estrecho de Ormuz. ¿Doble discurso?.
El escenario no es menor. La guerra regional —desatada el 28 de enero tras la muerte de Ali Khamenei— dejó a Oriente Medio al borde de un rediseño geopolítico. Ahora, el foco se trasladó a los detalles finos: inspecciones nucleares, sanciones y, sobre todo, el control del estratégico Estrecho de Ormuz.
Estrecho de Ormuz, llave del conflicto
El paso marítimo más sensible del mundo volvió a convertirse en el punto de quiebre. Desde Teherán denuncian “exigencias excesivas” de Washington sobre soberanía y tránsito, mientras que la Casa Blanca endurece su postura.
Trump fue explícito: la condición es total.
Detrás de esa frase hay un mensaje directo: sin desarme completo, no hay acuerdo.
Netanyahu sube la apuesta
En paralelo, Benjamin Netanyahu elevó la presión con una narrativa de victoria militar total. Según el líder israelí, los ataques coordinados con USA destruyeron la capacidad nuclear iraní.
“Querían estrangularnos, ahora luchan por su supervivencia”, lanzó, en lo que analistas interpretan como una estrategia para condicionar la negociación técnica.
Islamabad (Pakistán), ciudad blindada
Pakistán intenta sostener el delicado equilibrio. La ex canciller Hina Rabbani Khar definió el rol local como un “puente de confianza”, aunque advirtió que Teherán no cederá fácilmente en dos puntos críticos: la liberación de activos bloqueados y el frente en el sur del Líbano.
En la misma línea, Richard Haass planteó el verdadero núcleo de la fase técnica: imponer un sistema de inspección “intrusivo” que impida la reconstrucción del programa nuclear.
¿Qué se especula para las próximas horas?
Islamabad amaneció militarizada: rutas cerradas, seguridad extrema y el Hotel Serena convertido en búnker diplomático. Una tercera ronda podría realizarse en horas del domingo (12/04).
El resultado definirá mucho más que un alto el fuego: si el conflicto entra en una paz estructural o si el desacuerdo por Ormuz y el control nuclear vuelve a empujar a la región al abismo.
Donald Trump activa ofensiva naval
En plena negociación con Irán, Donald Trump redobló la apuesta militar: anunció que EE.UU. inició operaciones para despejar el Estrecho de Ormuz y aseguró que 28 buques iraníes fueron destruidos.
El mensaje fue difundido en Truth Social y tuvo un claro tono económico además de militar.
La frase no es casual: apunta a consolidar a USA como proveedor energético dominante en medio de la crisis global.
Energía, poder y presión
Trump reforzó su narrativa, afirmó
La combinación de ofensiva naval y discurso energético configura una estrategia dual: Presión militar sobre Irán y reposicionamiento de USA en el mercado global.
Diplomacia bajo tensión
Mientras tanto, la diplomacia no se detiene. La delegación iraní, liderada por Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo reuniones clave con el premier pakistaní Shehbaz Sharif y la cúpula militar.
En simultáneo, el vicepresidente JD Vance se instaló en Islamabad como parte del dispositivo negociador.
Doble discurso: Guerra y negociación
El dato central: Washington negocia mientras despliega poder militar en el mismo teatro de operaciones. Esa dinámica —presión máxima + diálogo técnico— define el momento actual. El control de Ormuz ya no es solo un tema regional: es el epicentro de la seguridad energética global. El margen de error, es mínimo. La próximas horas serán claves en el asunto.
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