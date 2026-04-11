Un episodio insólito y de máxima gravedad sacudió al fútbol argentino: El defensor de Gimnasia de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue detenido dentro de un avión tras amenazar con la presencia de una bomba minutos antes del despegue.
TE PUEDE IR MUY MAL
Jamás se te ocurra decir "bomba" en un avión o en cualquier aeropuerto
Detienen a jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por amenaza de bomba dentro de un avión. Bajo de la máquina esposado.
¿Dónde ocurrió tamaña irresponsabilidad?
El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, cuando el plantel del “Lobo” se disponía a viajar a Buenos Aires para enfrentar a Agropecuario por la Primera Nacional. La advertencia obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad, paralizando la operación aérea.
Protocolo activado y aeropuerto paralizado
La intervención del grupo antiexplosivos (Gedex) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmó horas después que la amenaza era falsa: No se halló ningún artefacto en la aeronave.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho.
La revisión completa del avión, equipajes y pasajeros generó demoras, cancelaciones y un fuerte impacto operativo.
Desde la aerolínea Flybondi fueron contundentes:
-
Más de 1.200 pasajeros afectados
Reprogramaciones masivas
Posibles acciones legales contra el responsable
Además, advirtieron que se trata del segundo episodio similar en menos de 48 horas, lo que enciende alarmas sobre la seguridad en la terminal.
Detención y video viral
Testigos registraron el momento en que Endrizzi fue retirado esposado del avión, en medio del desconcierto y el enojo de los pasajeros. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y amplificó el escándalo.
¿Tuvo impacto deportivo inmediato? si lo tuvo...
El incidente golpea de lleno a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que debía disputar un partido clave en su calendario. La situación genera incertidumbre sobre la disponibilidad del plantel y posibles sanciones. Un jugador menos.
Quién es el jugador
Endrizzi, de 32 años, es un defensor con trayectoria en el ascenso argentino:
-
Debutó en Instituto de Córdoba (2014)
Pasó por Independiente Rivadavia
Desde 2023 integra el plantel jujeño
Acumula más de 100 partidos en el club y era titular en la actual temporada.
Problema que se repite
La reiteración de amenazas en el aeropuerto de Jujuy expone fallas estructurales en los controles y obliga a reforzar los protocolos. Según testigos, una pasajera aseguró que el jugador habría dicho que “iban a explotar todos”, lo que disparó el operativo.
¿Cómo sigue la cuestión?
La causa ya está en manos de la justicia y podría derivar en consecuencias penales para el futbolista. En paralelo, el club y la aerolínea analizan medidas.
Más contenidos en Urgente24
Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales
¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones
Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado
El aire duró poco... y volvió el nerviosismo a la Casa Rosada
¿Artemis II en peligro? La advertencia que sacude el retorno de la misión espacial