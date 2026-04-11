Jamás se te ocurra decir "bomba" en un avión o en cualquier aeropuerto

image Descargo de Flybondi

Desde la aerolínea Flybondi fueron contundentes:

Más de 1.200 pasajeros afectados

Reprogramaciones masivas

Posibles acciones legales contra el responsable

Además, advirtieron que se trata del segundo episodio similar en menos de 48 horas, lo que enciende alarmas sobre la seguridad en la terminal.

Detención y video viral

Testigos registraron el momento en que Endrizzi fue retirado esposado del avión, en medio del desconcierto y el enojo de los pasajeros. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y amplificó el escándalo.

¿Tuvo impacto deportivo inmediato? si lo tuvo...

El incidente golpea de lleno a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que debía disputar un partido clave en su calendario. La situación genera incertidumbre sobre la disponibilidad del plantel y posibles sanciones. Un jugador menos.

image Imagen del jugador, Emiliano Endrizzi, en instalaciones del club jujeño

Quién es el jugador

Endrizzi, de 32 años, es un defensor con trayectoria en el ascenso argentino:

Debutó en Instituto de Córdoba (2014)

Pasó por Independiente Rivadavia

Desde 2023 integra el plantel jujeño

Acumula más de 100 partidos en el club y era titular en la actual temporada.

Problema que se repite

La reiteración de amenazas en el aeropuerto de Jujuy expone fallas estructurales en los controles y obliga a reforzar los protocolos. Según testigos, una pasajera aseguró que el jugador habría dicho que “iban a explotar todos”, lo que disparó el operativo.

¿Cómo sigue la cuestión?

La causa ya está en manos de la justicia y podría derivar en consecuencias penales para el futbolista. En paralelo, el club y la aerolínea analizan medidas.

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