Al fin León XIV será popular: Durísimo choque con Trumplandia

jd vance Vicepresidente de USA, JD Vance.

El choque

Las tensiones entre el Vaticano y USA se han intensificado después de que León XIV advirtiera sobre el creciente uso del despliegue militar en todo el mundo.

Él pidió diálogo entre USA y Venezuela, 1 mes antes de que las fuerzas estadounidenses secuestraran al presidente venezolano Nicolás Maduro el 03/01/2026, e instó a no amenazar con derrocarlo.

Luego, tras la captura de Maduro, el Papa abogó por la independencia de Venezuela.

El Vaticano declinó participar de la Junta de Paz de Gaza, creada para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza y presidida por el presidente Trump.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, declaró en febrero que existían "ciertos asuntos críticos que debían resolverse", entre ellos que "debería ser ante todo la [Naciones Unidas] quien gestione estas situaciones de crisis".

A partir del Domingo de Ramos, Leon XIV intensificó sus críticas: él afirmó que la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní era "verdaderamente inaceptable".

Él condenó la amenaza de Trump de que "toda la civilización iraní morirá", calificándola de "verdaderamente inaceptable".

“Sin duda, aquí hay cuestiones de Derecho -internacional, pero más allá de eso, es una cuestión moral por el bien de la gente [del mundo]”, dijo León XIV a los periodistas, según Reuters.

Falsos cristianos

Funcionarios estadounidenses, y en especial el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para presentar a USA como una nación que reivindica las Cruzadas (católicas) en Medio Oriente.

Hegseth -devoto de una iglesia afiliada a la Congregación de Iglesias Evangélicas Reformadas, fundada por el pastor Doug Wilson- tiene un lamentable historial en materia de antifeminismo y belicismo supuestamente procristiano.

El Papa ha dicho que Dios no bendice ninguna guerra, y mucho menos a quienes lanzan bombas.

El Vaticano está particularmente preocupado por las repercusiones de la guerra de Israel contra Hezbolá en el Líbano por la difícil situación de las comunidades cristianas en la región.

La vigilia vespertina en Roma, el sábado 11/04, que incluyó lecturas bíblicas y el rezo meditativo del Rosario, se llevó a cabo simultáneamente con servicios religiosos locales en USA y otros países.

El Papa afirmó que orar por la paz era una forma de "romper el ciclo demoníaco del Mal" (...) "Es aquí donde encontramos un baluarte contra esa ilusión de omnipotencia que nos rodea y que se está volviendo cada vez más impredecible y agresiva. Incluso el santo Nombre de Dios, el Dios de la vida, está siendo arrastrado a discursos sobre la muerte".

Hegseth Belicista Pete Hegseth.

De 1 a 10, 23

Willie Geist, copresentador de 'Morning Joe Weekend' (MSNBC), preguntó al ex diplomático Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores estadounidense, cuán inusual era la supuesta amenaza del Pentágono contra el ex diplomático del Vaticano durante una reunión en enero.

"En una escala del 1 al 10, ¿quizás 23?", respondió Haass. "Es decir, de entre todas las batallas que podríamos librar, ¿qué pasa? Le damos vía libre a Rusia. Dejamos que Irán haga la mitad de lo que hace. Atacamos a Europa, etc. Recorro el mundo y le damos vía libre a China. ¿Y a quién atacamos? Atacamos a nuestros aliados democráticos, y luego a la Iglesia Católica".

“¿Esas son nuestras prioridades a la hora de elegir con quién queremos pelearnos?”, añadió.

El diario The Free Press (del multimedios cercano a Trump, Paramount Skydance / CBS News y pro israelí), citando fuentes anónimas, informó días atrás que el jefe de la oficina de política del Pentágono, Elbridge Colby, se reunió con el cardenal Christophe Pierre el 2/01/2026 y le advirtió que el ejército estadounidense tiene "el poder de hacer lo que quiera, y que la Iglesia haría bien en ponerse de su lado".

Todo indica que Colby reprodujo la amenaza de cuando el rey Felipe IV de Francia capturó al Papa de Roma e instaló el Papado de Aviñón entre 1309 y 1376.

El Pentágono calificó la noticia de "completamente falsa y distorsionada", y afirmó que la reunión fue "cordial" y abarcó varios temas, entre ellos "la lógica de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Europa, África, América Latina y otros temas".

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, también negó la negó: “La versión ofrecida por ciertos medios de comunicación sobre esta reunión no se corresponde en absoluto con la verdad”.

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