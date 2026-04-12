Vitol y el petróleo: El estrepitoso fallo de las apuestas ante la guerra en Irán

A las pérdidas en la mesa de dinero se sumaron problemas operativos críticos en el Golfo Pérsico. Dos buques de la compañía sufrieron ataques semanas después de las ofensivas estadounidenses-israelíes, resultando en la muerte de un marinero.

Ante este escenario, la empresa contrató una línea de crédito preventiva de 3.000 millones de dólares para cubrir posibles requerimientos de efectivo por la oscilación de precios, aunque fuentes internas aseguran que aún no utilizaron esos fondos.

Resiliencia ante la volatilidad del mercado petrolero

Pese al golpe financiero de Liu, la estructura diversificada de Vitol permitió una recuperación parcial. La empresa posee inversiones estratégicas en refinerías, centrales eléctricas y yacimientos en África Occidental y Estados Unidos. Además, su sólida posición de caja, acumulada tras las ganancias de la pandemia y la crisis en Ucrania, reduce su dependencia del endeudamiento externo en comparación con sus rivales directos.

La base operativa en Bahréin, históricamente un enclave seguro para el suministro hacia Asia, hoy enfrenta desafíos inéditos por los ataques a instalaciones energéticas en la región.

No obstante, la dirección de la firma mantiene el optimismo de obtener beneficios si la volatilidad persiste, aprovechando su red global para conectar productores y consumidores. El equipo de Liu continúa operando bajo estricto secreto para evitar que competidores manipulen el mercado en su contra.

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