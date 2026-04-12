Un equipo liderado por el operador estrella Yaoyao Liu en Vitol, la principal comercializadora de petróleo crudo a nivel global, registró pérdidas de millones de dólares tras el inicio del conflicto bélico con Irán. Según The Wall Street Journal, las apuestas financieras del equipo en derivados energéticos fallaron cuando la guerra disparó los precios contra sus pronósticos iniciales.
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Vitol y el petróleo: El estrepitoso fallo de las apuestas ante la guerra en Irán
Vitol, la mayor comercializadora de petróleo, enfrenta fuertes pérdidas tras el cierre de Ormuz y el fracaso de las estrategias de Yaoyao Liu en derivados
Las complejidades desatadas por el cierre del Estrecho de Ormuz están poniendo en vilo, no solo a Vitol Group, sino a las economías mundiales, dijo la fuente.
El error de cálculo en el Estrecho de Ormuz
La estrategia de Liu, una figura legendaria en el sector bursátil y graduado de Cambridge, se basaba en la expectativa de una reducción del despliegue militar estadounidense a principios de año. Entre las posiciones perdedoras, analistas del mercado sospechan de apuestas que preveían un aumento del precio del diésel frente al combustible para aviones y una caída del crudo de Dubái respecto al Brent de referencia.
Sin embargo, el estallido de las hostilidades y el posterior bloqueo iraní del estrecho de Ormuz invirtieron la tendencia del mercado. Los derivados que Vitol vendió para protegerse de fluctuaciones se transformaron en una carga pesada cuando el crudo se disparó al alza. Mientras competidores como TotalEnergies acertaron en sus predicciones sobre el crudo de Dubái, el equipo de Liu quedó expuesto ante la volatilidad extrema.
Impacto logístico y financiero en Vitol y en la economía global
Vitol mueve diariamente 8 millones de barriles de petróleo, volumen suficiente para abastecer a potencias como Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido en conjunto. Esta escala operativa convierte cualquier traspié financiero en un evento de relevancia macroeconómica. En 2025, la firma registró ingresos por 343 mil millones de dólares, superando incluso a gigantes como Exxon Mobil.
A las pérdidas en la mesa de dinero se sumaron problemas operativos críticos en el Golfo Pérsico. Dos buques de la compañía sufrieron ataques semanas después de las ofensivas estadounidenses-israelíes, resultando en la muerte de un marinero.
Ante este escenario, la empresa contrató una línea de crédito preventiva de 3.000 millones de dólares para cubrir posibles requerimientos de efectivo por la oscilación de precios, aunque fuentes internas aseguran que aún no utilizaron esos fondos.
Resiliencia ante la volatilidad del mercado petrolero
Pese al golpe financiero de Liu, la estructura diversificada de Vitol permitió una recuperación parcial. La empresa posee inversiones estratégicas en refinerías, centrales eléctricas y yacimientos en África Occidental y Estados Unidos. Además, su sólida posición de caja, acumulada tras las ganancias de la pandemia y la crisis en Ucrania, reduce su dependencia del endeudamiento externo en comparación con sus rivales directos.
La base operativa en Bahréin, históricamente un enclave seguro para el suministro hacia Asia, hoy enfrenta desafíos inéditos por los ataques a instalaciones energéticas en la región.
No obstante, la dirección de la firma mantiene el optimismo de obtener beneficios si la volatilidad persiste, aprovechando su red global para conectar productores y consumidores. El equipo de Liu continúa operando bajo estricto secreto para evitar que competidores manipulen el mercado en su contra.
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