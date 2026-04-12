JD Vance abandonó Pakistán sin acuerdo con Irán, y vuelve la pesadilla

Según una fuente de Pakistán, país mediador, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron durante 2 horas con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf; y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, antes de tomar un descanso.

"Hubo altibajos en el ánimo de ambas partes y la tensión fluctuó durante la reunión", dijo otra fuente pakistaní en referencia a la primera ronda de conversaciones.

Embed BREAKING: JD Vance says the US delegation will return to America WITHOUT a deal with Iran, but that this outcome is MUCH worse for Iran than the US



“We've been at it for 21 HOURS. We've had substantive discussions...but the bad news is, we have NOT reached an agreement.”… pic.twitter.com/0TdvHT97OA — Nick Sortor (@nicksortor) April 12, 2026

Traducción: URGENTE: JD Vance dice que la delegación de EE.UU. regresará a América SIN un acuerdo con Irán, pero que este resultado es MUCHO peor para Irán que para EE.UU. “Hemos estado en esto durante 21 HORAS. Hemos tenido discusiones sustantivas... pero la mala noticia es que NO hemos alcanzado un acuerdo.” “Eso es una mala noticia para Irán MUCHO más que una mala noticia para los EE.UU.”

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Embed Trump just walked out at the UFC



They turned the music all the way up to hide the boos, you can still hear them pic.twitter.com/CftDWwYJx7 — (@Antunes1) April 12, 2026

Traducción: Trump acaba de salir del UFC Subieron la música al máximo para ocultar los abucheos, aún se pueden oír.

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Irán

En una publicación en X, el gobierno iraní dijo que las conversaciones habían concluido y que los expertos técnicos de ambas partes intercambiarían documentos.

"Las negociaciones continuarán a pesar de que aún persisten algunas diferencias", añadía la publicación, aunque no especificaba cuándo se reanudarían.

Pero la cadena iraní Press TV informó que las conversaciones en Islamabad han finalizado después de que las "exigencias excesivas de USA impidieran alcanzar un acuerdo marco".

Y según la agencia de noticias Fars, una fuente cercana a la delegación iraní afirmó que USA exigió "mediante la negociación, todo aquello que no pudieron obtener durante la guerra".

También indicó que "Irán no aceptó las ambiciosas condiciones de USA con respecto al estrecho de Ormuz, la energía nuclear con fines pacíficos y otros asuntos".

El comunicado señaló que “diversas cuestiones, entre ellas el estrecho de Ormuz, los derechos nucleares y otros temas, han sido motivo de controversia”.

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la otra parte, de que se abstenga de hacer exigencias excesivas y peticiones ilegales, y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán", escribió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei, en X.

¿Y ahora qué?

Antes de que comenzaran las conversaciones, una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que USA había acordado liberar los activos congelados en Qatar y otros bancos extranjeros.

Pero un funcionario estadounidense negó haber accedido a liberar el dinero.

Además de la liberación de los activos en el extranjero, Teherán exige

el control del Estrecho de Ormuz,

el pago de reparaciones de guerra,

un alto el fuego en toda la región, incluido el Líbano, y

cobrar tasas de tránsito en el Estrecho de Ormuz.

Los objetivos declarados de Trump han cambiado, pero como mínimo exige el libre paso del transporte marítimo mundial a través del estrecho y la paralización del programa de enriquecimiento nuclear de Irán para garantizar que no pueda producir una bomba atómica.

Shehbaz Sharif Shehbaz Sharif, 1er. Ministro de Pakistán.

Mike Hanna, desde Washington D.C. (USA) para Al Jazeera:

"Independientemente del resultado de esta ronda de negociaciones, una cosa que el vicepresidente Vance dejó muy clara es que el canal para una posible negociación permanece abierto.

Los mediadores pakistaníes no van a desaparecer, y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta.

El presidente Trump declaró esta noche que "lleguemos a un acuerdo o no, me da igual, ya hemos ganado". Si a esto le sumamos que no está siguiendo de cerca las negociaciones, sino que está asistiendo a un combate de la UFC en Miami, parece que realmente desea pasar página.

Está buscando una salida, y declarar que Estados Unidos ha ganado la guerra podría ser esa salida, independientemente de que se llegue o no a un acuerdo formal.

En lo que respecta al estrecho de Ormuz, Trump ha adoptado dos posturas completamente distintas tan solo en los últimos diez días:

en un momento dado, afirmó que no le interesa a Estados Unidos y que no necesita el petróleo que pasa por allí, y que corresponde a otros países vigilar el estrecho y resolver el conflicto con Irán;

días después, señaló que es una prioridad para las exigencias estadounidenses.

Sencillamente, no sabemos cuál es su postura.

Respecto al papel de Pakistán, es difícil imaginar otro país que hubiera podido reunir a estas dos partes no solo en conversaciones separadas, como hizo Omán, sino en la misma sala, cara a cara. Si bien se está desechando lo esencial con la partida del Vicepresidente, lo que no se ha perdido es el canal de mediación. Este permanece, y eso es importante."

En Israel

Tremenda la columna de Yossi Verter en Haaretz, de Tel Aviv (Israel):

netanyahu y milei Benjamin Netanyahu y Javier Milei.

"La amargura que muchos israelíes sintieron con el repentino fin de la guerra con Irán, justo cuando estábamos a punto de presenciar la desaparición de toda una civilización, nos resulta familiar. Ya hemos pasado por eso antes.

Así concluye otra campaña con extraordinarios logros táctico-militares y un fracaso estratégico-político. Igual que en la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu quería luchar sin cesar , conquistar la ciudad de Gaza, establecer un gobierno militar y dejar morir a 20 rehenes en los túneles. En octubre, el presidente estadounidense Donald Trump lo obligó a ponerle fin de inmediato. En junio, Netanyahu quería seguir bombardeando Irán hasta el último ayatolá, pero Trump le ordenó abortar la misión.

Y ahora, por tercera vez, las súplicas y las tensas llamadas telefónicas entre Jerusalén, Washington y Florida no sirvieron de nada. El presidente ha aprendido la lección. Despidió a Netanyahu sin compartir con él los términos de las negociaciones que se llevaron a cabo para alcanzar un alto el fuego. ¿Cuándo se dará cuenta Trump de que el primer ministro es un estafador?

Tal como sucedió en numerosas ocasiones durante la guerra de Gaza, cuando Hamás (o Egipto) anunciaba un alto el fuego, fuentes extranjeras —el primer ministro de Pakistán y Trump— informaban nuevamente a los israelíes del fin de los combates. El gobernante israelí se escudó en la figura de alguien que observa las festividades religiosas y guardó silencio. Cuando no se liberan rehenes en una operación heroica, opta por observar la solemnidad del día.

El desprecio de Netanyahu por los israelíes, a quienes considera mera carne de cañón para la realización de sus delirios imperiales ("¡Estamos cambiando la faz de Oriente Medio!") y sus intrigas personales (la cancelación de su juicio por corrupción), quedó de nuevo al descubierto esta semana en las 18 horas que tardó en reconocer que se había declarado el alto el fuego. (...)".

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