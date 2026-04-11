Perú vota el domingo 12/04/2026, en primera vuelta. Son, probablemente, las elecciones más complejas de la historia del país que liberó y presidió José Francisco de San Martín. Hay más de 35 candidatos presidenciales y la papeleta incluye más de 40 partidos. El tema es Keiko Fujimori.
PERÚ
Domingo Electoral (21): Keiko Fujimori es la favorita para el 12/04 pero ¿y la 2da. vuelta?
Perú a las urnas el domingo 12/04: 1ra. vuelta que podría ganar Keiko Fujimori, pero su problema es el antivoto: ella ya perdió 3 balotajes.
Es la 1ra. vez en más de 4 décadas que el Congreso vuelve a ser bicameral (con Senado y Cámara de Diputados). Entonces, los peruanos eligen Presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino.
Perú vive hace años una crisis institucional profunda:
- varios presidentes o presos o destituidos,
- Congreso disuelto y reconstituido;
- corrupción generalizada.
Los candidatos más fuertes según Ipsos (encuesta del 02/04 al 03/04, la última permitida antes del silencio electoral):
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 18.6% — lidera con comodidad, con un pie en la 2da. vuelta;
- Carlos Álvarez (País para Todos): 12.1% — 2da. posición, con fuerza en la capital, Lima;
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular, ultraderecha): 3ro., disputando el pase al balotaje;
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda): 9%, fuerte en el sur del país;
- Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 5.6%.
El gran factor: la indecisión
Más del 35% del electorado llega o indeciso o votará en blanco/nulo. Entonces, el resultado es muy imprevisible.
La incógnita: quién competirá en 2da. vuelta (el 07/06) con Keiko Fujimori.
Keiko encabeza todas las encuestas con entre 15% y 19% de intención de voto, mientras el 2do. lugar es un caos de 4 candidatos empatados técnicamente (Carlos Álvarez, López Aliaga, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont).
Pero Keiko ha pedido cautela a sus simpatizantes, diciendo "no estamos garantizados de estar en 2da. vuelta", reconociendo la volatilidad.
La desconfianza ciudadana es altísima, lo que explica la atomización del voto y los altos niveles de ausentismo e indecisión.
El problema de Keiko es el antivoto. Aún hoy el apellido Fujimori lidera el rechazo electoral, con un 54% de peruanos que dicen que no votarían por ella bajo ninguna circunstancia.
Es su 4to. intento presidencial y ya perdió 3 balotajes.
El antifujimorismo ha sido durante décadas una fuerza electoral en sí misma en Perú.
Cada vez que Keiko llega al balotaje, los votantes de candidatos muy distintos entre sí se unen para votar en su contra.
En 2021 perdió por menos de 50,000 votos frente a Pedro Castillo, un mamarracho de izquierda pero mucha gente prefirió votar por él antes que por ella.
Los escenarios dependen de quién sea su rival:
Todo cambia según el contrincante en segunda vuelta:
- Si es López Aliaga (ultraderecha), el antivoto se dispersa más y Keiko tendría más opciones.
- Si es Roberto Sánchez (izquierda), se repite el escenario de 2021 y el antifujimorismo se activa con fuerza.
- Si es Carlos Álvarez (centro-derecha), el escenario es incierto porque ambos compiten por el mismo electorado.
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