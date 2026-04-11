Domingo Electoral (21): Keiko Fujimori es la favorita para el 12/04 pero ¿y la 2da. vuelta?

La incógnita: quién competirá en 2da. vuelta (el 07/06) con Keiko Fujimori.

Keiko encabeza todas las encuestas con entre 15% y 19% de intención de voto, mientras el 2do. lugar es un caos de 4 candidatos empatados técnicamente (Carlos Álvarez, López Aliaga, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont).

Pero Keiko ha pedido cautela a sus simpatizantes, diciendo "no estamos garantizados de estar en 2da. vuelta", reconociendo la volatilidad.

La desconfianza ciudadana es altísima, lo que explica la atomización del voto y los altos niveles de ausentismo e indecisión.

El problema de Keiko es el antivoto. Aún hoy el apellido Fujimori lidera el rechazo electoral, con un 54% de peruanos que dicen que no votarían por ella bajo ninguna circunstancia.

Es su 4to. intento presidencial y ya perdió 3 balotajes.

El antifujimorismo ha sido durante décadas una fuerza electoral en sí misma en Perú.

Cada vez que Keiko llega al balotaje, los votantes de candidatos muy distintos entre sí se unen para votar en su contra.

En 2021 perdió por menos de 50,000 votos frente a Pedro Castillo, un mamarracho de izquierda pero mucha gente prefirió votar por él antes que por ella.

Los escenarios dependen de quién sea su rival:

Todo cambia según el contrincante en segunda vuelta:

Si es López Aliaga (ultraderecha), el antivoto se dispersa más y Keiko tendría más opciones.

Si es Roberto Sánchez (izquierda), se repite el escenario de 2021 y el antifujimorismo se activa con fuerza.

Si es Carlos Álvarez (centro-derecha), el escenario es incierto porque ambos compiten por el mismo electorado.

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