¿Son los edulcorantes más saludables que el azúcar?

Enfermedades cardíacas: Alteraciones en la respuesta metabólica.

Alteraciones en la respuesta metabólica. Diabetes tipo 2: A pesar de no tener calorías, alteran la sensibilidad a la insulina.

A pesar de no tener calorías, alteran la sensibilidad a la insulina. Cáncer: Estudios en ratones indican que podrían comprometer las células inmunitarias encargadas de frenar el crecimiento de tumores.

Aunque demostrar la causalidad total es un desafío científico debido a variables preexistentes en los consumidores, el principio de precaución está ganando terreno en la comunidad médica internacional, liderada por expertos como Herbert Tilg de la Universidad Médica de Innsbruck.

Cómo identificar y reducir el consumo de edulcorantes

Evitar estas sustancias es difícil debido a que la industria utiliza "mezclas" para optimizar el sabor (combinando dulzor instantáneo con sabores persistentes). Productos como bebidas energéticas, batidos proteicos y aperitivos envasados suelen esconder múltiples tipos de edulcorantes bajo nombres técnicos como maltitol o xilitol.

La recomendación de los especialistas para este 2026 es clara: la mejor alternativa no es el sustituto sintético, sino la reducción gradual del umbral de dulzor. Si el deseo de algo dulce persiste, la opción más segura y saludable sigue siendo el consumo de fruta natural, que aporta fibra y nutrientes esenciales que los edulcorantes no pueden replicar.

Los compuestos como la sucralosa y el aspartamo son cientos de veces más dulces que la sacarosa, lo que desencadena respuestas hormonales inesperadas en el organismo.

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