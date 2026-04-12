Los edulcorantes artificiales, presentes desde el yogur hasta la pasta de dientes, prometen el placer del dulce sin el aumento de peso ni las caries. Sin embargo, un creciente cuerpo de investigación sugiere que estas sustancias —aspartamo, sacarina, sucralosa y alcoholes de azúcar como el eritritol— podrían tener consecuencias negativas para la salud, publicó The Economist.
VERDADES AMARGAS
¿Son los edulcorantes más saludables que el azúcar?
"No hay edulcorantes sin calorías" dicen la OMS e importantes estudios, vinculando también a los sustitutos del azúcar con riesgos cardíacos y metabólicos
Aunque se creía que atravesaban el cuerpo sin afectar el metabolismo, la realidad científica de 2026 demuestra que el impacto es mucho más complejo y profundo de lo que se suponía originalmente.
OMS ¿Por qué los edulcorantes artificiales pueden engordar?
A corto plazo (4 a 12 semanas), sustituir el azúcar reduce el peso. No obstante, estudios observacionales de largo plazo han hallado lo contrario: quienes consumen más edulcorantes terminan ganando más peso que quienes los evitan. Este fenómeno ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a emitir una recomendación preventiva contra su uso para el control de peso o la prevención de enfermedades crónicas.
Existen diversas hipótesis sobre este efecto rebote. Algunos edulcorantes activan mecanismos de señalización intestinal dañinos similares a los del azúcar natural. Además, investigaciones recientes sugieren que estas sustancias afectan la microbiota intestinal, desequilibrando la balanza a favor de bacterias perjudiciales que alteran el metabolismo de la glucosa.
Riesgos crónicos del "pseudo" azúcar: Del corazón al sistema inmunitario
La preocupación médica va más allá de la balanza. Se ha detectado una correlación directa entre el consumo elevado de sustitutos del azúcar y mayores índices de:
- Enfermedades cardíacas: Alteraciones en la respuesta metabólica.
- Diabetes tipo 2: A pesar de no tener calorías, alteran la sensibilidad a la insulina.
- Cáncer: Estudios en ratones indican que podrían comprometer las células inmunitarias encargadas de frenar el crecimiento de tumores.
Aunque demostrar la causalidad total es un desafío científico debido a variables preexistentes en los consumidores, el principio de precaución está ganando terreno en la comunidad médica internacional, liderada por expertos como Herbert Tilg de la Universidad Médica de Innsbruck.
Cómo identificar y reducir el consumo de edulcorantes
Evitar estas sustancias es difícil debido a que la industria utiliza "mezclas" para optimizar el sabor (combinando dulzor instantáneo con sabores persistentes). Productos como bebidas energéticas, batidos proteicos y aperitivos envasados suelen esconder múltiples tipos de edulcorantes bajo nombres técnicos como maltitol o xilitol.
La recomendación de los especialistas para este 2026 es clara: la mejor alternativa no es el sustituto sintético, sino la reducción gradual del umbral de dulzor. Si el deseo de algo dulce persiste, la opción más segura y saludable sigue siendo el consumo de fruta natural, que aporta fibra y nutrientes esenciales que los edulcorantes no pueden replicar.
Los compuestos como la sucralosa y el aspartamo son cientos de veces más dulces que la sacarosa, lo que desencadena respuestas hormonales inesperadas en el organismo.
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