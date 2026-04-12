Milei desarma la Marina para darle poder a Prefectura Naval (de Bullrich)

Los efectivos de Prefectura, demostrando una enorme incompetencia para el control de las calles de una ciudad, llegaron a “gasear” menores de edad en cercanías del parlamento.

image Prefectura Naval debería patrullar ríos y mares, no el Congreso

Luego, Patricia fue más allá y desplegó un puesto de la fuerza federal en una laguna cordobesa (Embalse Río Tercero).

La situación fue tan irregular que mereció la burla de una socióloga experta en la lucha contra el narcotráfico: Laura Etcharren.

La dependencia cuenta con un equipo permanente de 45 efectivos de Prefectura Naval, que realizarán tareas preventivas y de seguridad en la región. Hasta el propio senador Luis Juez, hoy oficialista de La Libertad Avanza, mencionó: "¿Ponen la Prefectura en Embalse? Tráeme gendarmes para la frontera con Santa Fe, el entramado narco está ahí, es un desconocimiento monstruoso, todo marketing". La dependencia cuenta con un equipo permanente de 45 efectivos de Prefectura Naval, que realizarán tareas preventivas y de seguridad en la región. Hasta el propio senador Luis Juez, hoy oficialista de La Libertad Avanza, mencionó: "¿Ponen la Prefectura en Embalse? Tráeme gendarmes para la frontera con Santa Fe, el entramado narco está ahí, es un desconocimiento monstruoso, todo marketing".

image Patricia Bullrich con Prefectura, en Embalse Río Tercero

¿Qué sumó la mencionada Etcharren?

¿Para qué hacer las cosas bien si haciendo las cosas mal había garantía mediática? La que garpa. La que suministra horas en los medios y el hashtag de la tendencia en X. Aunque sea una imbecilidad de antología que Prefectura desembarque en Embalse, Córdoba. Si, Prefectura. Pintoresco escenario gatopardista de tratamiento de fuerzas de seguridad como muñequitos de playmobil. Más vale chapoteo que invisibilidad mediática. ¿Para qué hacer las cosas bien si haciendo las cosas mal había garantía mediática? La que garpa. La que suministra horas en los medios y el hashtag de la tendencia en X. Aunque sea una imbecilidad de antología que Prefectura desembarque en Embalse, Córdoba. Si, Prefectura. Pintoresco escenario gatopardista de tratamiento de fuerzas de seguridad como muñequitos de playmobil. Más vale chapoteo que invisibilidad mediática.

laura etcharren1 Laura Etcharren criticó a Bullrich y Prefectura FOTO: URGENTE24

Pan para hoy… ¿Hambre para mañana?

Los manejos históricos de Bullrich con la Prefectura han terminado muchas veces de la peor manera.

La Oficina Anticorrupción denunció a la exministra de Seguridad de Mauricio Macri por sobreprecios en la compra de 4 lanchas a Israel para patrullar la hidrovía.

Durante el primer año de la gestión de Cambiemos, 2016, su ministerio pagó US$ 50 millones a un astillero israelí por embarcaciones de patrullaje.

La OA detectó que Bullrich burló procedimientos legales para contratar a un proveedor previamente seleccionado y pagó US$ 29 millones más de lo que debió pagar.

Del estudio de ese expediente administrativo y las declaraciones de prefectos que intervinieron en la operación surgió que la ex titular del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio burló los procedimientos legales previstos para las compras del Estado y contrató directamente a un proveedor al que además le pagó un sobreprecio del 138%. Del estudio de ese expediente administrativo y las declaraciones de prefectos que intervinieron en la operación surgió que la ex titular del PRO y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio burló los procedimientos legales previstos para las compras del Estado y contrató directamente a un proveedor al que además le pagó un sobreprecio del 138%.

image Compra de lanchas para Prefectura desató una tormenta sobre Bullrich

La Oficina Anticorrupción denunció a Bullrich, al secretario que elaboró el expediente con el que se pretendió justificar la adjudicación, Alberto Fernando Föhrig, y al ex jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, por incumplimiento de deberes de funcionarios público, negociaciones incompatibles con la función pública y posible defraudación a la administración pública.

Se trató de la adquisición de 4 lanchas Shaldag MKII, fabricadas por el astillero Israel Shipyards Ltd. y se incumplieron las normas de compras y contrataciones que disponen como principio general (decreto 1023/01) la licitación pública y el envío de invitaciones a por lo menos tres proveedores.

Para burlar ese procedimiento se invocó un decreto (228/16) del primer mes de gestión de Macri que declaró la “emergencia en seguridad pública” y habilitó la posibilidad de contratación directa.

La sumatoria de irregularidades observadas en el expediente indicaron, para la OA, que ese trámite “no resultó más que una ficción para intentar justificar la adjudicación al astillero” israelí decidida de antemano.

Uno de los intermediarios que participó de la maniobra de compra, el vicepresidente de marketing del astillero, Breier Oded, terminó dos años más tarde, en 2018, detenido en Israel por presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria. Uno de los intermediarios que participó de la maniobra de compra, el vicepresidente de marketing del astillero, Breier Oded, terminó dos años más tarde, en 2018, detenido en Israel por presuntas maniobras de cohecho en la negociación para proveer de lanchas Shaldag a la República Federal de Nigeria.

image Las lanchas de Prefectura fueron años más tarde abandonadas por la gestión de Alberto Fernández

El análisis del proceso de compra no fue menos irregular. No hay constancias de ningún llamado a cámara o agrupación de proveedores del rubro en cuestión. Apenas se mencionó la consulta a “determinados astilleros”, y la única constancia de oferta es la formulada por la compañía que se quedaría con el negocio.

Concretamente, Bullrich omitió pedir y consignar otras ofertas o explorar más opciones.

El 2017, la República Federal de Nigeria le compró al mismo astillero israelí 3 lanchas Shaldag, más modernas que las que compraría Bullrich, a US$ 6,33 millones cada una. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri, en la misma época, pagó US$ 12,25 millones cada una, prácticamente el doble.

Un estudio del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires concluyó que el precio contratado por las lanchas para Prefectura “debió ser del orden de 5,25 millones de dólares”. Un estudio del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires concluyó que el precio contratado por las lanchas para Prefectura “debió ser del orden de 5,25 millones de dólares”.

“La abultada diferencia habilita a presumir que el costo de las lanchas adquiridas por el Estado Nacional podría haber sido indebidamente sobrevaluado” denunció la OA.

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Matar pajaritos con cañones

Las lanchas de Prefectura y Bullrich están artilladas con un cañón de 25mm lo que resulta un enorme riesgo de daños colaterales para poblaciones ribereñas en aguas como las del río Paraná o el río Uruguay.

Con los casi US$ 50 millones que se pagaron por las Shaldag, se podrían haber adquirido 24 lanchas blindadas a Colombia, de las cuales por lo menos 20 se podían haber construido en Argentina.

En más de una ocasión apareció como intermediario Mario Montoto, el dueño de la empresa Codesur y ex compañero de “militancia” de Bullrich en los años 70.

Se trata de una firma dedicada a la provisión de equipamiento para las fuerzas policiales, logística en seguridad y desarrollos tecnológicos para esa área.

El ex Montoneros tiene entre sus grandes socios comerciales a Israel y además es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. El ex Montoneros tiene entre sus grandes socios comerciales a Israel y además es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí.

Montoto y Bullrich visitaron Israel y compartieron conferencias de prensa. No más preguntas.

MARIO MONTOTO CON JAVIER MILEI.jpg Mario Montoto posa junto a Javier Milei

Lo que viene, lo que viene

La compra de 4 buques guardacostas durante la gestión de Javier Milei al astillero francés Naval Group, con un frondoso historial de corrupción, va rumbo a un nuevo escándalo libertario.

La gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad volvió a quedar envuelta en una posible maniobra de corrupción tras la denuncia de un presunto fraude millonario en la compra de esas embarcaciones.

La operación, que supera los US$ 325 millones, ha sido señalada como “licitación direccionada, exclusión de astilleros nacionales y posibles sobreprecios”, generando un fuerte rechazo en la industria naval argentina. La compra de estos 4 Offshore Patrol Vessel fue impulsada inicialmente en noviembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, pero Bullrich decidió mantenerla y acelerar el proceso tras asumir en diciembre.

image Más guardacostas para Prefectura en Mar del Plata. ¿Por qué no usan los de la Armada, que son aún más idóneos?

A pesar de los reclamos de astilleros argentinos y la Comisión Asesora de la Industria Naval que pedían extender el plazo de la licitación o directamente anularla por favorecer a un proveedor extranjero, el Ministerio de Seguridad de Patricia avanzó con la adjudicación a Naval Group.

La firma francesa acumula denuncias internacionales por sobornos y corrupción en contratos militares en países como Malasia, India y Brasil.

En 2017, fue señalada en el “Ranking de Corrupción Militar” elaborado por la Fletcher School de la Universidad de Tufts, lo que multiplicó las sospechas sobre la transparencia de la licitación argentina.

El ingeniero naval Raúl Podetti llevó el caso a la justicia federal ante el juzgado de María Servini: denunció que la compra de los barcos implica una “defraudación millonaria” en dólares, ya que al construirse al menos uno de los barcos en el extranjero, se evitan impuestos nacionales por valores de entre US$ 20 y 30 millones por unidad. El ingeniero naval Raúl Podetti llevó el caso a la justicia federal ante el juzgado de María Servini: denunció que la compra de los barcos implica una “defraudación millonaria” en dólares, ya que al construirse al menos uno de los barcos en el extranjero, se evitan impuestos nacionales por valores de entre US$ 20 y 30 millones por unidad.

Además, Podetti señaló que el astillero argentino SPI, al que se le asignó la construcción de tres de los barcos, no tiene la capacidad técnica para llevar a cabo el proyecto.

“No dispone del equipamiento necesario para botar un barco de 85 metros de eslora”, advirtió.

image Ingeniero naval Raúl Poletti

Esto refuerza la sospecha de que la maniobra podría derivar en que los buques sean fabricados íntegramente en Francia y luego importados, evadiendo impuestos.

Por otro lado, los denunciantes cuestionan la necesidad de la compra, ya que la Prefectura Naval Argentina cuenta con 4 patrulleros similares en la Base de Mar del Plata con pocas horas de navegación, lo que hace que la adquisición parezca más una operación comercial favoreciendo a Naval Group que una necesidad real de modernización. Por otro lado, los denunciantes cuestionan la necesidad de la compra, ya que la Prefectura Naval Argentina cuenta con 4 patrulleros similares en la Base de Mar del Plata con pocas horas de navegación, lo que hace que la adquisición parezca más una operación comercial favoreciendo a Naval Group que una necesidad real de modernización.

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