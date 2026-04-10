Patricia Bullrich sobre Manuel Adorni: "Está muy tocado"

"Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado. Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo. Las cosas lo pueden afectar", subrayó la exministra de Seguridad de la Nación.

"Nos duele, imagínense, la familia de Adorni. Pero ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no vamos a declarar nosotros culpable a nadie si no lo declara la justicia", aseguró.

"Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia. La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir".

Patricia Bullrich no elogió a Manuel Adorni (como lo hizo Javier Milei) ni aseguró que es inocente (como Martín Menem, que dijo que ponía "las manos en el fuego" por él). Muchos interpretan que la senadora intentó 'despegarse'...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/2042657968290713655&partner=&hide_thread=false "Adorni decidió mantener una posición de silencio. Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo"



JAJAJAJ Bullrich saltando del barco. La mina ya está pensando cuál va a ser su próximo partido, nunca falla pic.twitter.com/bcFRUlrgok — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 10, 2026

El Gobierno prepara otro acto con Manuel Adorni y Karina Milei

Mientras la Justicia continúa investigando el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, Javier Milei sigue dipuesto a sostenerlo. El Gobierno planifica un acto del jefe de Gabinete junto a Karina Milei.

Según versiones periodísticas, el acto sería el próximo jueves 16 de abril en Vaca Muerta.

Asimismo, se habla de que el jefe de Gabinete participaría de un acto con el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo creado por Milei y Bullrich en octubre del año pasado, destinado a coordinar y articular las políticas de prevención y respuesta ante amenazas terroristas. Aún no se habla de fecha.

Milei-abrazo-adorni Milei se tira sobre las granadas que explotan alrededor de Adorni. NA

Manuel Adorni suspendió las conferencias de prensa y se ha limitado a escasas apariciones públicas (la última fue en el acto por Malvinas, donde el Presidente lo abrazó como gesto de fuerte respaldo). También participó de algunas reuniones durante esta semana: el lunes estuvo en la reunión de Gabinete, y en los días siguientes se reunió con los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional), Mario Lugones (Salud) y Carlos Presti (Defensa).

Pero su silencio respecto a las causas judiciales resuena cada vez más fuerte. ¿No sería más fácil, si tiene los papeles en orden como asegura, salir a mostrar los documentos y dar explicaciones?

Manuel Adorni, sin paz: Investigan las refacciones en el country y citan al contratista

El fiscal Gerardo Pollicita le dio un nuevo impulso al a investigación sobre Manuel Adorni y ahora apuntó a las refacciones que realizó el funcionario en la casa del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y ademas citó a declarar como testigo al contratista de la obra.

La casa en cuestión es una de las propiedades que investiga la Justicia por inconsistencias en la declaración patrimonial del jefe de ministros.

image La casa de Manuel Adorni y Bettina Angeletti en el country India Cua.

El contratista que se encargó de la obra es Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, que por pedido del fiscal deberá presentarse a declarar el próximo 24 de abril a las 9 en los tribunales de Comodoro Py, y también deberá entregar toda la documentación relacionada al trabajo pero también las comunicaciones que mantuvo tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti, la titular oficial del inmueble.

Además, ayer, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, su esposa y entorno. La medida, impulsada por el fiscal Pollicita apunta a reconstruir el flujo de fondos y detectar posibles inconsistencias patrimoniales en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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