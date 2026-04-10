Milei bajo fuego: Entre el pedido de "paciencia" a la calle y el escándalo de Adorni

El gobierno de Javier Milei enfrenta un cierre de semana complejo. La investigación sobre el patrimonio del vocero presidencial, Manuel Adorni , y el procesamiento agravado contra figuras del fútbol como "Chiqui" Tapia , generan ruido en una narrativa que hasta ahora se centraba en la "limpieza" institucional.

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Argentina transita un escenario de "crecimiento asimétrico". El Banco Mundial proyecta un crecimiento del 3,6% para 2026, posicionando a la Argentina como la gran "excepción" de una región que promedia el 1,5%. Sin embargo, el humor social ya no perdona y expresa descontento por la crisis económica como así el impacto de los escándalos de corrupción.

El oficialismo transita el cuarto mes del año con una fragilidad política y judicial que empieza a crujir ante una oposición que se percibe revitalizada por el malestar social

El mercado opera hoy atento a las repercusiones del conflicto en Medio Oriente y a la evolución de los BONAR 2027/2028 tras las recientes licitaciones del Tesoro.

Mientras que en el país la política doméstica se recalienta con fuertes críticas desde la oposición y frentes judiciales abiertos, el foco global está puesto en el conflicto entre EE. UU. e Irán. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de la administración de Donald Trump, la estabilidad es frágil.

El cierre de la semana amaneció marcada por la tensión judicial en el entorno presidencial, un optimismo moderado de organismos internacionales y el impacto de conflictos globales en la economía local.

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

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Live Blog Post Anticipo del IPC nacional: La inflación de CABA fue de 3% en marzo

Live Blog Post Las principales noticias de las 11:00 en Argentina ECONOMÍA Y FINANZAS Riesgo País en mínimos históricos: El indicador continúa su tendencia a la baja, consolidándose por debajo de los 600 puntos , reflejando una mayor confianza de los mercados en la estabilidad macroeconómica.

Flexibilización del Cepo: El Banco Central (BCRA) implementó nuevas medidas para aliviar las restricciones cambiarias. Entre ellas, destaca una excepción al límite diario para transferencias de valores negociables al exterior y beneficios para quienes viajan fuera del país.+1

Reservas en verde: Tras la mayor compra de divisas del año por parte del BCRA, las reservas netas han logrado finalmente entrar en terreno positivo.

Previsiones de Crecimiento: El BBVA proyectó un crecimiento del 3% para el país en 2026, fundamentado en la estabilidad de las variables principales. POLÍTICA Y GOBIERNO Nombramientos en la ANC: El Senado ratificó formalmente a las autoridades superiores de la Agencia Nacional de Cannabis.

Conflicto Gremial en Puerta: ATE anunció un paro nacional para el próximo 21 de abril. Por otro lado, la planta de General Motors en Alvear (Santa Fe) recibió el respaldo estratégico de la firma, aunque el sector automotriz sigue atravesado por la incertidumbre y suspensiones.+1

Salud Mental a Debate: En la Cámara de Diputados se analiza un proyecto de ley de emergencia en salud mental, advirtiendo sobre la complejidad de su implementación. SOCIEDAD Y ACTUALIDAD Día del Investigador Científico: Se celebran actos en honor al nacimiento de Bernardo Houssay , primer Nobel de Ciencias latinoamericano.

Seguridad en Santa Fe: Continúan los operativos por el ataque en una escuela de la provincia, con la imputación de un segundo adolescente detenido por el hecho.

Conflictos en el Transporte: Tras un jueves de paro de colectivos de la UTA, los servicios comienzan a normalizarse hoy, aunque persisten quejas por demoras. Además, transportistas de granos mantienen protestas que complican la entrada a los puertos.

Salud Pública: La ANMAT prohibió la comercialización de varios productos domisanitarios y cosméticos de las marcas Urne y Alpha Men Care por irregularidades. DEPORTES Fútbol Internacional: Lluvia de elogios para Julián Álvarez por su desempeño en la Champions League y nueva actuación clave del "Dibu" Martínez en el Aston Villa.

Copa Libertadores: Clima agridulce en Rosario; el retorno de Ángel Di María a la competencia con Rosario Central no pudo coronarse con una victoria completa, tras el empate en su reciente presentación.

Tenis: Etcheverry quedó eliminado en Montecarlo tras un duro cruce contra Carlos Alcaraz. VER +

Live Blog Post Artemis II regresa a casa: La parte más peligrosa Artemis II regresa a la Tierra, pero no será nada fácil. De hecho, algunos lo califican como el mayor obstáculo o la mayor prueba que la misión espacial de la NASA está por enfrentar. Si bien, el sobrevuelo a la Luna fue emocionante, la parte más angustiante del viaje se reducen a 13 minutos del retorno. Hoy, 10 de abril, a las 20:07 EDT (21:00 en Argentina) la cápsula Orion, de Artemis II, vuelve a la Tierra con un amerizaje en la costa de San Diego, California. VER NOTA VER +

Live Blog Post Peligra la atención del PAMI En medio de una situación que ya se torna insostenible, la exdirectora del PAMI y actual legisladora porteña, Graciela Ocaña, habló sobre la crítica situación de la obra social de los jubilados y pensionados, y denunció que la entidad se encuentra severamente desfinanciada por la retención de fondos del Gobierno de Javier Milei. Graciela Ocaña habló de la interrupción en la cadena de pagos que pone en riesgo el funcionamiento de clínicas y la provisión de medicamentos de alto costo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Máxima tensión en Medio Oriente Irán condiciona las negociaciones en Islamabad a un alto al fuego que incluya al Líbano, bajo asedio israelí, mientras Israel advierte que el mediador,Pakistán, ha perdido su credibilidad tras que ayer el ministro de Defensa pakistaní tratase al Estado hebreo de "canceroso" y “una maldición para la humanidad”. En un contexto en que la tregua de dos semanas tambalea, debido a los ataques mortíferos israelíes en el territorio libanés y porque el régimen iraní mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, lanzó un duro mensaje en X contra Israel, justamente antes de las negociaciones de este fin de semana en Islamabad. VER NOTA VER +

Live Blog Post Milei avanza en el diseño de una reforma de organismos públicos que será enviada al Congreso Envalentonado por la última victoria oficialista en Diputados, en donde logró la sanción de la modificación a la Ley de Glaciares, Javier Milei planea enviar al Congreso una reforma para avanzar con la eliminación y fusión de organismos públicos. El proyecto, cuya redacción está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca insistir con los recortes introducidos por decreto a través de las facultades delegadas y que fueron rechazados el año pasado por ambas Cámaras. Tras la negativa del Parlamento y el vencimiento de las competencias legislativas que le habían sido transferidas por un año, el Ejecutivo debió restituir la vigencia de las normas previas. De esa forma, anuló el cierre de entes como Vialidad Nacional y la modificación de otros, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). VER +

Live Blog Post Boletín Oficial: Ajustes en el mercado financiero, novedades en programas educativos y medidas de control sanitario 1. Economía y Finanzas: Flexibilización de Valores Uno de los puntos técnicos más importantes es la modificación de la normativa sobre la transferencia de valores negociables al exterior. Se autorizan operaciones superiores a $200 millones bajo condiciones específicas de transparencia. Esto busca dar mayor fluidez al mercado de capitales y facilitar el movimiento de activos para grandes inversores, en línea con la desregulación financiera que viene impulsando el Ejecutivo. 2. Educación: Lanzamiento de Vouchers Educativos 2026 El Ministerio de Capital Humano oficializó los detalles para la inscripción al programa de asistencia escolar. Familias con hijos en escuelas privadas (con aporte estatal superior al 75%) e ingresos menores a 7 salarios mínimos. El beneficio se pierde por falta de pago de 3 cuotas consecutivas, pérdida de regularidad o fallecimiento del alumno. 3. Salud y Consumo: Prohibiciones de la ANMAT La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió la Disposición 1824/2026, prohibiendo una serie de productos cosméticos masculinos. 4. Energía: Nuevo Actor en el Mercado Eléctrico A través de la Resolución 2/2026 de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería: Se autoriza a CAMUZZI ENERGÍA S.A. para operar como Participante Comercializador en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esto amplía la competencia en la compra y venta de energía a gran escala. 5. Designaciones y Normativa Legal Ley 27.803: Se publicó el Decreto 233/2026 que promulga formalmente esta ley (relacionada con programas de beneficios o resarcimientos específicos, según anexos).

Diplomacia: Se designó al nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Vanuatu (Decreto 235/2026).

Cargos Públicos: Se oficializaron nuevas autoridades en el Instituto Nacional Sanmartiniano y el Instituto Eva Perón. VER +

Live Blog Post Fin de los laboratorios de HLB Pharma y Ramallo La Administración Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) terminó con el funcionamiento de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo al retirar las habilitaciones vigentes. Tras una cruenta serie (111) de muertes relacionadas al fentanilo contaminado, el órgano fiscalizador estatal resolvió sacar del circuito a las empresas investigadas por la Justicia. Según los considerandos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT pudo constatar una cadena de irregularidades que derivaron en la decisión. Más allá de los fallecimientos, que todavía están bajo investigación, el Gobierno citó varias constataciones que afectaron a distintos lotes de drogas diferentes, como propofol, dopamina y el propio fentanilo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Morosidad con Milei, peor que al salir de la convertibilidad Los niveles de morosidad de las familias y las empresas siguen batiendo récords en la gestión de Javier Milei pero lo preocupante es que no parece haber un freno a la escalada que se viene registrando desde octubre de 2024, punto desde el cual se cuadruplicó la mora hasta el 11,2% en febrero pasado. La consultora 1816 elaboró un informe sobre la morosidad en los créditos tanto en el caso de las familias como de las empresas, una situación que preocupa cada vez más al sistema financiero y que es peor en el caso de las billeteras virtuales llegando al 30%. VER NOTA VER +

Live Blog Post Otra empresa textil en problemas, y van... Como muchas otras, la empresa textil Fantome Group, que fabrica indumentaria para grandes marcas como Kappa, Reebok, Kevingston y Billabong, entró en concurso preventivo de acreedores para organizar su pasivo y sostener su producción. Según enumeró factores estructurales que le jugaron en contra fue la suba de costos en insumos, energía y salarios; la alta presión impositiva y la ausencia de políticas de protección frente al dumping. VER NOTA VER +

Live Blog Post Cruje la economía: La industria se derrumba La actividad industrial registró en febrero de 2026 una caída interanual del 8,7%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este retroceso confirma un panorama complejo para el sector manufacturero, que en el primer bimestre acumula una baja del 6,0% respecto a igual período del año pasado. Además, el índice desestacionalizado también mostró un descenso del 4,0% respecto a enero, reflejando que la desaceleración no solo es comparativa, sino que también impacta mes a mes. De las 16 divisiones que componen la industria manufacturera, 14 registraron caídas en febrero. Entre los rubros más afectados se encuentran "Maquinaria y equipo" (-29,4%), "Vehículos automotores" (-24,6%) y "Productos textiles" (-33,2%). También sufrieron retrocesos significativos alimentos y bebidas (-6,9%), prendas de vestir, cuero y calzado (-18,2%), y productos de caucho y plástico (-15,7%). VER +

Live Blog Post Javier Milei y Donald Trump en la misma sintonía contra el periodismo Los presidente de USA y Argentina, Donald Trump y Javier Milei, dedicaron el jueves 9/4 largos posteos personales contra el Cuarto Poder de sus propios países. Lo llamativo es que ambos se apoyaron en los aparatos comunicacionales locales para hacerse conocidos ante la ciudadanía y luego de lograr un amplio reconocimiento decidieron ingresar en la política y probar suerte en las urnas. VER NOTA VER +

Live Blog Post La Justicia va a fondo con el caso Adorni La investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni dio un salto clave: El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y entorno. La medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a reconstruir el flujo de fondos y detectar posibles inconsistencias patrimoniales en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. VER NOTA VER +

Live Blog Post La encuesta de la realidad: Axel Kicillof por encima de Javier Milei La erosión de la imagen de Javier Milei y su gobierno, que reflejan ampliamente las encuestas, estaría teniendo un correlato electoral. El impacto sería tal que si hoy se realizara un balotaje en la Argentina, Axel Kicillof se lo ganaría al Presidente, frustrando así su reelección. Ese escenario surge de la última encuesta nacional de la consultora Trends, a la que accedió Urgente24. La misma abarcó 2 mil casos efectivos recolectados de forma online entre el 29 y el 31/03. VER NOTA VER +

Live Blog Post Javier Milei asegura que Argentina "está mucho mejor que en 2023" En un extenso posteo en X, Javier Milei le apuntó al periodismo y al kirchnerismo, y le pidió paciencia a la sociedad para normalizar el rumbo de la economía: "Cambiar sería dinamitar lo logrado". Además, defendió su gestión y aseguró que el país "está mucho mejor que en 2023", cuando gobernaba Alberto Fernández. "La Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023. Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico. Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que 'todo está mal' cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años. Eso no es análisis: es relato", afirmó. VER +

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