El gobierno de Javier Milei enfrenta un cierre de semana complejo. La investigación sobre el patrimonio del vocero presidencial, Manuel Adorni, y el procesamiento agravado contra figuras del fútbol como "Chiqui" Tapia, generan ruido en una narrativa que hasta ahora se centraba en la "limpieza" institucional.
Milei bajo fuego: Entre el pedido de "paciencia" a la calle y el escándalo de Adorni
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Entre el alivio financiero del BCRA y el escándalo por Manuel Adorni, Javier Milei cierra una semana marcada por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.
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A esto se suma el dato político de las encuestas que muestran, por primera vez en el ciclo Milei, una ventaja para la oposición liderada por Axel Kicillof, lo que podría acelerar cambios en la estrategia de comunicación oficial.
Argentina transita un escenario de "crecimiento asimétrico". El Banco Mundial proyecta un crecimiento del 3,6% para 2026, posicionando a la Argentina como la gran "excepción" de una región que promedia el 1,5%. Sin embargo, el humor social ya no perdona y expresa descontento por la crisis económica como así el impacto de los escándalos de corrupción.
El oficialismo transita el cuarto mes del año con una fragilidad política y judicial que empieza a crujir ante una oposición que se percibe revitalizada por el malestar social
El mercado opera hoy atento a las repercusiones del conflicto en Medio Oriente y a la evolución de los BONAR 2027/2028 tras las recientes licitaciones del Tesoro.
Mientras que en el país la política doméstica se recalienta con fuertes críticas desde la oposición y frentes judiciales abiertos, el foco global está puesto en el conflicto entre EE. UU. e Irán. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de la administración de Donald Trump, la estabilidad es frágil.
El cierre de la semana amaneció marcada por la tensión judicial en el entorno presidencial, un optimismo moderado de organismos internacionales y el impacto de conflictos globales en la economía local.
Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:
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