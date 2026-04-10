Ministro de Defensa de Pakistán borra polémico mensaje: "Israel es una maldición"

La respuesta de Israel a Pakistán luego de ser tratado de "canceroso"

Tras este polémico mensaje de ministro de Defensa pakistaní, que luego fue borrado, el primer ministro de Israel cuestionó abiertamente la supuesta neutralidad de Pakistán para las conversaciones de paz de este fin de semana en Islamabad.

"La llamada del ministro de Defensa de Pakistán para la destrucción de Israel es aterradora. No es una declaración que se pueda tolerar de ningún gobierno, especialmente de uno que afirma ser un mediador neutral para la paz", sentenció la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu a través de un comunicado en redes sociales.

netanyahu en el KNESSET Netanyahu en el Knesset, parlamento de Israel. FOTO: THE JERUSALEM POST

El martes a última hora de la noche, el Ejecutivo pakistaní logró postergar el ultimátum de Trump, en el que prometía aniquilar a la "civilización" iraní si no llegaba a un acuerdo, y consiguió una tregua de quince días entre Estados Unidos e Irán, así como iniciar conversaciones este fin de semana en Islamabad para negociar la paz.

Pakistán, país chií y potencia atómica, es un mediador en el que tanto Irán como la Casa Blanca confían. Esto se debe a que Islamabad profesa el islam chií al igual que Teherán, y permitió en 2011 a las fuerzas especiales estadounidenses, durante el gobierno de Barack Obama, ingresar a su territorio para asesinar a Osama bin Laden.

Más noticias en Urgente24

¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones

Mercado Pago lanza 24 cuotas sin interés: El boom que puede cambiar cómo comprás ya

Juan Román Riquelme sacude Boca y ya decidió el próximo DT del Xeneize

Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales

Carne de guanaco: A $6.500 el kilo, ya está en las góndolas