Irán condiciona las negociaciones en Islamabad a un alto al fuego que incluya al Líbano, bajo asedio israelí, mientras Israel advierte que el mediador,Pakistán, ha perdido su credibilidad tras que ayer el ministro de Defensa pakistaní tratase al Estado hebreo de "canceroso" y “una maldición para la humanidad”.
MEDIADOR CUESTIONADO
Ministro de Defensa de Pakistán borra polémico mensaje: "Israel es una maldición"
El ministro de Defensa pakistaní borra un mensaje en el que insulta a Israel, tratándolo de "una maldición para la humanidad" y de "canceroso", horas antes de iniciarse las negociaciones de paz en Islamabad.
En un contexto en que la tregua de dos semanas tambalea debido a los ataques mortíferos israelíes en el territorio libanés y porque el régimen iraní mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, lanzó un duro mensaje en X contra Israel, justamente antes de las negociaciones de este fin de semana en Islamabad.
"Israel es un mal y una maldición para la humanidad; mientras se celebran conversaciones de paz en Islamabad, se está cometiendo un genocidio en Líbano. Ciudadanos inocentes están siendo asesinados por Israel: primero en Gaza, luego en Irán y ahora en Líbano, mientras el derramamiento de sangre continúa sin cesar. Rezo para que aquellos que establecieron este Estado canceroso en tierra palestina con judíos europeos se libren de él y sean arrojados al infierno", dijo Asif en una publicación.
En la publicación, abiertamente se refirió a que mientras "se llevan a cabo conversaciones de paz en Islamabad, se está cometiendo un genocidio en el Líbano", en alusión al recrudecimiento de los ataques israelíes en Líbano, desde el primer día de la frágil tregua, el miércoles, cuando en tan solo 10 minutos Israel neutralizó allí alrededor de 100 objetivos de la Hezbolá y se reportaron 280 libaneses muertos.
La respuesta de Israel a Pakistán luego de ser tratado de "canceroso"
Tras este polémico mensaje de ministro de Defensa pakistaní, que luego fue borrado, el primer ministro de Israel cuestionó abiertamente la supuesta neutralidad de Pakistán para las conversaciones de paz de este fin de semana en Islamabad.
"La llamada del ministro de Defensa de Pakistán para la destrucción de Israel es aterradora. No es una declaración que se pueda tolerar de ningún gobierno, especialmente de uno que afirma ser un mediador neutral para la paz", sentenció la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu a través de un comunicado en redes sociales.
El martes a última hora de la noche, el Ejecutivo pakistaní logró postergar el ultimátum de Trump, en el que prometía aniquilar a la "civilización" iraní si no llegaba a un acuerdo, y consiguió una tregua de quince días entre Estados Unidos e Irán, así como iniciar conversaciones este fin de semana en Islamabad para negociar la paz.
Pakistán, país chií y potencia atómica, es un mediador en el que tanto Irán como la Casa Blanca confían. Esto se debe a que Islamabad profesa el islam chií al igual que Teherán, y permitió en 2011 a las fuerzas especiales estadounidenses, durante el gobierno de Barack Obama, ingresar a su territorio para asesinar a Osama bin Laden.
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