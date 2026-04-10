ANMAT dió de baja a HLB Pharma y Ramallo tras muertes por fentanilo contaminado

También resulta que las firmas que fueron objeto de Disposición N° 3158/2025, no han presentado un plan de acciones correctivas y preventivas, ni han solicitado tampoco nueva inspección de Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación. También resulta que las firmas que fueron objeto de Disposición N° 3158/2025, no han presentado un plan de acciones correctivas y preventivas, ni han solicitado tampoco nueva inspección de Verificación de Buenas Prácticas de Fabricación.

Respecto a la investigación judicial que envuelve a HLB Pharma y Ramallo, ANMAT consignó que parte de las pericias judiciales dieron cuenta de las irregularidades mencionadas a partir del análisis de los lotes que afectaron la salud de cientos de personas.

“El análisis de los procedimientos y registros de los cuatro lotes fabricados evidencia que el área de Control de Calidad operaba bajo metodologías que comprometían la validez de los resultados y la seguridad de los productos liberados”, indicaron los peritos de la ANLIS.

Cabe recordar que el fentanilo contaminado fue distribuido a lo largo y ancho del país en ampollas que fueron administradas en distintos centros de salud. Las mismas estaban contaminadas con bacterias multirresistentes que provocaron cuadros severos de neumonía y sepsis en los pacientes administrados.

fentanilo2.jpeg Los lotes de fentanilo contaminado se distribuyeron en todo el país.

Cuánta gente murió en Argentina por fentanilo

Si bien todavía no existe una cifra oficial, la Justicia investiga al menos 173 decesos que podrían estar relacionados al medicamento señalado. La administración del lote contaminado a los pacientes se ejecutó en más de 100 centros hospitalarios a lo largo y ancho del país, con especial foco en centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Plata.

La causa, en manos del juez federal Ernesto Kreplak, mantiene la cifra de víctimas en 158, entre fallecimientos (111) confirmados y pacientes que sobrevivieron a las infecciones generadas por el fentanilo contaminado (47). En torno a la misma, permanecen imputados los principales directivos de HLB Pharma y Ramallo, como presuntos responsables de “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte, en al menos 20 casos”.

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