La Administración Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) terminó con el funcionamiento de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo al retirar las habilitaciones vigentes. Tras una cruenta serie (111) de muertes relacionadas al fentanilo contaminado, el órgano fiscalizador estatal resolvió sacar del circuito a las empresas investigadas por la Justicia.
DETONADOS
ANMAT dió de baja a HLB Pharma y Ramallo tras muertes por fentanilo contaminado
ANMAT le quitó la habilitación a los laboratorios del fentanilo contaminado. Qué pasa con HLB Pharma y Ramallo de ahora en más.
Según los considerandos de la resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANMAT pudo constatar una cadena de irregularidades que derivaron en la decisión. Más allá de los fallecimientos, que todavía están bajo investigación, el Gobierno citó varias constataciones que afectaron a distintos lotes de drogas diferentes, como propofol, dopamina y el propio fentanilo.
A ello se agregaron irregularidades en la estructura interna de los laboratorios señalados. Concretamente, se constató la falta de técnicos supervisores y otros puestos claves para la garantía de calidad en la elaboración de medicamentos.
Qué pasó con el fentanilo contaminado
A todo ello, ANMAT agregó entre los considerandos el señalamiento ante una falta de planificación para el levantamiento de las restricciones. Esto dejó en evidencia que las empresas no estarían interesadas en dar continuidad a la actividad, al menos bajo el formato que derivó en el escándalo nacional por el fentanilo contaminado.
Respecto a la investigación judicial que envuelve a HLB Pharma y Ramallo, ANMAT consignó que parte de las pericias judiciales dieron cuenta de las irregularidades mencionadas a partir del análisis de los lotes que afectaron la salud de cientos de personas.
“El análisis de los procedimientos y registros de los cuatro lotes fabricados evidencia que el área de Control de Calidad operaba bajo metodologías que comprometían la validez de los resultados y la seguridad de los productos liberados”, indicaron los peritos de la ANLIS.
Cabe recordar que el fentanilo contaminado fue distribuido a lo largo y ancho del país en ampollas que fueron administradas en distintos centros de salud. Las mismas estaban contaminadas con bacterias multirresistentes que provocaron cuadros severos de neumonía y sepsis en los pacientes administrados.
Cuánta gente murió en Argentina por fentanilo
Si bien todavía no existe una cifra oficial, la Justicia investiga al menos 173 decesos que podrían estar relacionados al medicamento señalado. La administración del lote contaminado a los pacientes se ejecutó en más de 100 centros hospitalarios a lo largo y ancho del país, con especial foco en centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Plata.
La causa, en manos del juez federal Ernesto Kreplak, mantiene la cifra de víctimas en 158, entre fallecimientos (111) confirmados y pacientes que sobrevivieron a las infecciones generadas por el fentanilo contaminado (47). En torno a la misma, permanecen imputados los principales directivos de HLB Pharma y Ramallo, como presuntos responsables de “adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte, en al menos 20 casos”.
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