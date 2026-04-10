Alerta Artemis II: ¿Cómo sobrevivirá a los 13 minutos más peligrosos del retorno?

Artemis II regresa a la Tierra, pero no será nada fácil. De hecho, algunos lo califican como el mayor obstáculo o la mayor prueba que la misión espacial de la NASA está por enfrentar. Si bien, el sobrevuelo a la Luna fue emocionante, la parte más angustiante del viaje se reducen a 13 minutos del retorno.
¿Cuándo regresa Artemis II a la Tierra?
Hoy, 10 de abril, a las 20:07 EDT (21:00 en Argentina) la cápsula Orion, de Artemis II, vuelve a la Tierra con un amerizaje en la costa de San Diego, California.
Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen regresan a casa tras un viaje de 10 días alrededor de la Luna.
El regreso de Artemis II a casa requiere de varias etapas. Ya se han llevado a cabo algunas maniobras de corrección de retorno para dirigir la nave hacia la Tierra. Hasta ahora, todo ha salido bien.
Sin embargo, se acerca la etapa más arriesgada.
¿Cuál es la parte más peligrosa del retorno de Artemis II?
Mientras, el sitio especializado Space, detalló que la tripulación de Artemis II experimentará una fuerza de aproximadamente 3,9 G durante la reentrada a la atmósfera terrestre.
"Son 13 minutos en los que todo tiene que salir bien", dijo la NASA, apunta Space.
¿Artemis II podría estar en peligro al acercarse a la Tierra?
El escudo térmico protege la base de la cápsula Orion y ayuda a que los astronautas estén seguros de las temperaturas extremas. Sin embargo, esta pieza clave es igual a la que se usó en Artemis I, y que mostró un desgaste mayor de lo que la NASA tenía previsto.
Es primera vez que se probará este escudo térmico en un vuelo espacial con tripulación.
“Lo que están pensando hacer es una locura”, dijo el Dr. Charlie Camarda, experto en escudos térmicos, científico investigador y ex astronauta de la NASA, apunta CNN. “Podríamos haber resuelto este problema hace mucho tiempo (...) en cambio, siguen posponiendo la solución”.
Mientras algunos expertos han mostrado preocupación, la NASA se mantiene confiada.
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