Alerta Artemis II: ¿Cómo sobrevivirá a los 13 minutos más peligrosos del retorno?

Llegó el día Hora y dónde ver el lanzamiento de Artemis 2 de la NASA Urgente24 La tripulación de Artemis II. Imagen: NASA

¿Cuál es la parte más peligrosa del retorno de Artemis II?

La parte más angustiante del viaje se reducen a 13 minutos y corresponden a la reentrada. Antes, la cápsula Orion se desprenderá del módulo de servicio, y luego realizará una "maniobra de elevación del módulo de tripulación" para posicionarse correctamente.

Aquí viene lo difícil. Se calcula que, a las 19:53 EDT (23:53 GMT), Orión reingrese oficialmente a la atmósfera superior de la Tierra e inicie un fuerte y ardiente descenso de 13 minutos. En ese momento, la cápsula viajará a unos 38.600 kilómetros por hora. "Más de 30 veces la velocidad del sonido", detalla CNN.

"En los dos primeros minutos de ese descenso, la nave espacial caerá 200 000 pies, momento en el que experimentará temperaturas que alcanzarán los 5000 grados Fahrenheit (2760 grados Celsius) debido a la violenta compresión de las moléculas de aire que se encuentran delante, según la NASA", recoge Scientific American.

Y agregan: "A medida que la cápsula cae, experimentará una presión y un estrés térmico extremos".

Mientras, el sitio especializado Space, detalló que la tripulación de Artemis II experimentará una fuerza de aproximadamente 3,9 G durante la reentrada a la atmósfera terrestre.

"Son 13 minutos en los que todo tiene que salir bien", dijo la NASA, apunta Space.

Artemis II en peligro La advertencia que sacude el retorno de la misión espacial NASA Urgente24 Máxima tensión por retorno de Artemis II.

¿Artemis II podría estar en peligro al acercarse a la Tierra?

La reentrada de la nave se considera una de las etapas más tensas, y aun más con Artemis II que atraviesa un problema ya conocido con el escudo térmico, pero que está bajo monitoreo.

El escudo térmico protege la base de la cápsula Orion y ayuda a que los astronautas estén seguros de las temperaturas extremas. Sin embargo, esta pieza clave es igual a la que se usó en Artemis I, y que mostró un desgaste mayor de lo que la NASA tenía previsto.

Es primera vez que se probará este escudo térmico en un vuelo espacial con tripulación.

“Lo que están pensando hacer es una locura”, dijo el Dr. Charlie Camarda, experto en escudos térmicos, científico investigador y ex astronauta de la NASA, apunta CNN. “Podríamos haber resuelto este problema hace mucho tiempo (...) en cambio, siguen posponiendo la solución”.

Mientras algunos expertos han mostrado preocupación, la NASA se mantiene confiada.

"Cada sistema que hemos demostrado en los últimos nueve días —soporte vital, navegación, propulsión, comunicaciones— depende de los últimos minutos del vuelo", declaró el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, a los periodistas el 09/04.

"Tenemos plena confianza en el sistema, en el escudo térmico, en los paracaídas y en el sistema de recuperación que hemos desarrollado", añadió.

Embed - NASA’s Artemis II Crew Comes Home (Official Broadcast)

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