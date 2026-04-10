En medio del debate por la propuesta oficial de una nueva Ley de Salud Mental y su impacto en el sistema y el sector de la discapacidad, especialistas advierten sobre tensiones entre derechos, recursos y modelos de atención. En diálogo con Urgente24, referentes del área analizaron los alcances y riesgos de los cambios impulsados.
CLIMA DE DUDAS E INCERTIDUMBRE
Salud mental en debate: Entre el cambio de paradigma y el retroceso en derechos
Especialistas cuestionan la iniciativa oficial que busca modificar la ley vigente, en un contexto de recortes y crisis en el sistema de salud mental.
Leonardo Gorbacz, impulsor de la disposición pionera en la temática, sostuvo que “muchas de las propuestas que trascendieron como parte del contenido del proyecto que está presentando el Gobierno, en realidad ya están previstas en la ley vigente”, por lo que la reforma sería “absolutamente innecesaria”.
Además, el sociólogo alertó que sin recursos “los programas se redujeron casi a cero” y que ciertos cambios podrían “empeorar la situación”, incluso volviendo “casi imposible” el acceso a internaciones o generando “hospitales colapsados”.
Asimismo, la psicóloga Alicia Stolkiner consideró que la discusión no puede separarse de las condiciones reales del sistema: “El problema central no es la ley, sino la falta de recursos para implementarla”. En ese sentido, advirtió que avanzar hacia modelos más institucionales “implica un riesgo de retroceso en términos de derechos”, especialmente sin fortalecer dispositivos comunitarios.
Crisis en salud mental y cuestionamientos a la ley vigente
Ricardo Corral, jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda, aseguró que “cambios concretos no hay” y lo que predomina es “un deterioro de la trama de la salud pública”. En ese sentido, remarcó que se trata de un proceso prolongado, previo incluso a la pandemia, marcado por la salida de profesionales y una crisis que atraviesa a todo el ámbito sanitario.
En cuanto al campo específico, el psiquiatra sostuvo que el contexto sanitario profundizó problemáticas preexistentes. “Iba a haber una situación complicada”, recordó, al describir un incremento de trastornos en jóvenes, mayor consumo de sustancias y alteraciones del sueño, en paralelo a una creciente escasez de especialistas.
Sobre la normativa vigente, planteó que responde a “una ideología” desconectada del trabajo cotidiano, lo que derivó en “complicaciones para la práctica” y en dificultades para dar respuestas adecuadas. Según explicó, esto afecta especialmente a personas con cuadros graves y a su entorno cercano.
Por último, cuestionó el enfoque basado en garantías al afirmar que “se logró todo lo contrario, le quitaron derechos”, ya que muchas personas quedaron “desamparadas”. También rechazó prejuicios sobre las internaciones y advirtió que eliminar instituciones especializadas habría agravado aún más la situación actual.
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