En cuanto al campo específico, el psiquiatra sostuvo que el contexto sanitario profundizó problemáticas preexistentes. “Iba a haber una situación complicada”, recordó, al describir un incremento de trastornos en jóvenes, mayor consumo de sustancias y alteraciones del sueño, en paralelo a una creciente escasez de especialistas.

Salud mental en debate Entre el cambio de paradigma y el retroceso en derechos - Urgente24 Ricardo Corral presente en el Mental Health Forum. Foto: Instagram @dr.ricardo.corral 10/04/2026

Sobre la normativa vigente, planteó que responde a “una ideología” desconectada del trabajo cotidiano, lo que derivó en “complicaciones para la práctica” y en dificultades para dar respuestas adecuadas. Según explicó, esto afecta especialmente a personas con cuadros graves y a su entorno cercano.

Por último, cuestionó el enfoque basado en garantías al afirmar que “se logró todo lo contrario, le quitaron derechos”, ya que muchas personas quedaron “desamparadas”. También rechazó prejuicios sobre las internaciones y advirtió que eliminar instituciones especializadas habría agravado aún más la situación actual.

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