Cerro Catedral: El intendente de Bariloche anticiparía el pase de esquí a precio de preventa (el número)

Semanas atrás, Cortés también viajó a Río de Janeiro y estableció lazos con autoridades locales a quien adelantó la propuesta de realizar la "Semana de Río de Janeiro en Bariloche", en busca de potenciar el turismo.

¿Qué dice Catedral Alta Patagonia?

Desde la empresa dicen que hasta ahora no tienen "ninguna notificación" del valor confirmado del pase de esquí para el invierno y remarcaron que es "potestad del Ejecutivo y del Eamcec (ente de control) aprobar y fijar la tarifa del pase conforme previsiones del contrato de concesión".

Según el contrato, la empresa debe presentar ante el ente su pretensión tarifaria en base a un estudio de costos y allí se debe autorizar.

Los plazos no son inmediatos porque hay tiempo hasta junio para esa definición, pero en el Ejecutivo y el empresariado en general evalúan que llegan tarde para posicionarse de cara al invierno si se estira hasta esas fechas.

Cerro Catedral. La intención sería mantener el valor del pase de esquí de la preventa.

La mayoría de Cortés

En tanto, el ente tiene mayoría el intendente Cortés, con sus vocales en representación del Ejecutivo y los del sindicato de Comercio. También integran el organismo los concejales Juan Pablo Ferrari (JSRN) y Leandro Costa Brutten (Incluyendo); y la empresarial del Cerro.

El invierno pasado, en 2025, esquiar en Bariloche tuvo un pase único de temporada de $115.000 diarios, la tarifa que anticipó Cortés en la feria de Brasil que luego convalidó el Eamcec.

De mantenerse el valor de la preventa en el invierno, de $160.000, el incremento interanual sería de un 39%.

Otras noticias de Urgente24

+3%: La inflación en CABA, antes del INDEC, acumula 32,1% en los últimos 12 meses

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

Otra textil que fabrica para grandes marcas, y con alto riesgo de insolvencia, entró en concurso

El dinero en días difíciles: Dólar, Oro, Acciones y Vacas (Claves de Soledad López)