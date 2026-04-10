El intendente de Bariloche, Walter Cortés, estará la semana que viene en Brasil para asistir al mayor evento de turismo de San Pablo, la WTM Latin America, y quiere anticipar allí, el precio del pase de esquí del cerro Catedral para esta temporada invernal 2026 con la idea de anticiparse a otros destinos.
LOS NÚMEROS
Cerro Catedral: El intendente de Bariloche anticiparía el pase de esquí a precio de preventa (el número)
El intendente de Bariloche busca repetir la estrategia del año pasado cuando anticipó desde Brasil cuál sería el precio del pase de esquí del cerro Catedral. Y tiene mayoría...
Además, Bariloche apunta a conquistar a los turistas brasileros cada vez más alentado además por los vuelos directos ya confirmados para 2026.
Así, el valor del pase para esquiar y practicar snowboard en las pistas del cerro Catedral este invierno podría quedar definido así en los próximos días, si Cortés apela a la misma estrategia que ya utilizó el año pasado.
Según medios locales, su intención es mantener el valor del pase de esquí de la preventa que se mantuvo en enero y febrero de este año a un costo de $160.000 para el pase diario. En aquel momento, el valor fue anunciado en acuerdo con la empresa Catedral Alta Patagonia, concesionaria del centro invernal de Bariloche, y el respaldo de la Cámara de Turismo.
Semanas atrás, Cortés también viajó a Río de Janeiro y estableció lazos con autoridades locales a quien adelantó la propuesta de realizar la "Semana de Río de Janeiro en Bariloche", en busca de potenciar el turismo.
¿Qué dice Catedral Alta Patagonia?
Desde la empresa dicen que hasta ahora no tienen "ninguna notificación" del valor confirmado del pase de esquí para el invierno y remarcaron que es "potestad del Ejecutivo y del Eamcec (ente de control) aprobar y fijar la tarifa del pase conforme previsiones del contrato de concesión".
Según el contrato, la empresa debe presentar ante el ente su pretensión tarifaria en base a un estudio de costos y allí se debe autorizar.
Los plazos no son inmediatos porque hay tiempo hasta junio para esa definición, pero en el Ejecutivo y el empresariado en general evalúan que llegan tarde para posicionarse de cara al invierno si se estira hasta esas fechas.
La mayoría de Cortés
En tanto, el ente tiene mayoría el intendente Cortés, con sus vocales en representación del Ejecutivo y los del sindicato de Comercio. También integran el organismo los concejales Juan Pablo Ferrari (JSRN) y Leandro Costa Brutten (Incluyendo); y la empresarial del Cerro.
El invierno pasado, en 2025, esquiar en Bariloche tuvo un pase único de temporada de $115.000 diarios, la tarifa que anticipó Cortés en la feria de Brasil que luego convalidó el Eamcec.
De mantenerse el valor de la preventa en el invierno, de $160.000, el incremento interanual sería de un 39%.
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