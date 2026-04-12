Racing y River juegan su partido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. La Academia recibe al Millonario desde las 20 hs. en el Cilindro de Avellaneda, en una nueva edición del clásico. El árbitro del partido es Sebastián Zunino.
Racing 0-1 River: Academia y Millonario juegan un partido frenético
Racing recibe a River en el Cilindro de Avellaneda. Un choque que llega en medio de la Copa Sudamericana y obliga a tomar decisiones.
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Posibles formaciones en Racing y River
En una nueva edición del clásico, Racing y River se ven las caras. La última vez había sido aquel recordado partido por octavos de final del Torneo Clausura 2025 que la Academia ganó por 3-2.
En esa oportunidad, el entrenador de River era Marcelo Gallardo. Esta tarde es Eduardo Coudet, que volverá a la cancha de Racing por primera vez y en un reencuentro especial: como DT, sacó campeón del torneo local a la Academia en 2019.
En esta oportunidad, pisa el césped del Estadio Presidente Perón como entrenador de un River que indefectiblemente tuvo que presentarse con variantes a partir de sus compromisos con la Copa Sudamericana y el Superclásico.
Tras el empate ante Blooming por 1-1, River juega ante Racing este domingo, luego ante Carabobo el miércoles y el próximo domingo recibe a Boca Juniors.
Gustavo Costas llega algo más tranquilo ya que le salió bien la jugada de rotar jugadores para visitar a Independiente Petrolero por la Sudamericana. El DT optó por darle descanso a habituales titulares en el cotejo vs. los bolivianos para tener piernas frescas en el partido de esta noche y del próximo miércoles, frente a Botafogo por Sudamericana.
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