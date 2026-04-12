Racing 0-1 River: Academia y Millonario juegan un partido frenético

Racing y River juegan su partido por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. La Academia recibe al Millonario desde las 20 hs. en el Cilindro de Avellaneda, en una nueva edición del clásico. El árbitro del partido es Sebastián Zunino.

En una nueva edición del clásico, Racing y River se ven las caras. La última vez había sido aquel recordado partido por octavos de final del Torneo Clausura 2025 que la Academia ganó por 3-2.

En esa oportunidad, el entrenador de River era Marcelo Gallardo. Esta tarde es Eduardo Coudet, que volverá a la cancha de Racing por primera vez y en un reencuentro especial: como DT, sacó campeón del torneo local a la Academia en 2019.

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En esta oportunidad, pisa el césped del Estadio Presidente Perón como entrenador de un River que indefectiblemente tuvo que presentarse con variantes a partir de sus compromisos con la Copa Sudamericana y el Superclásico.

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Tras el empate ante Blooming por 1-1, River juega ante Racing este domingo, luego ante Carabobo el miércoles y el próximo domingo recibe a Boca Juniors.

Gustavo Costas llega algo más tranquilo ya que le salió bien la jugada de rotar jugadores para visitar a Independiente Petrolero por la Sudamericana. El DT optó por darle descanso a habituales titulares en el cotejo vs. los bolivianos para tener piernas frescas en el partido de esta noche y del próximo miércoles, frente a Botafogo por Sudamericana.

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Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

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Live Blog Post ¡Manos firmes de Cambeses! VIDEO: El latigazo de Galván chocó con un muro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043471320541774248&partner=&hide_thread=false TAMBIÉN RESPONDIÓ CAMBESES: gran tapada del arquero de Racing para evitar el gol de Galván.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jntgTnayoH — SportsCenter (@SC_ESPN) April 12, 2026 VER +

Live Blog Post En un partido frenético, Racing asfixia a River

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Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post Día y hora del Superclásico: cuándo juegan River-Boca El partido se jugará el domingo 19-04 a las 17 hs. La sede será el Mas Monumental.

Live Blog Post Formación confirmada en Racing Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo, García Basso; Fernández, Sosa, Zuculini; Solari, Martínez, Rodríguez

Live Blog Post Formación confirmada en River Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Ramírez, Acuña; Moreno, Vera, Galván; Subiabre, Colidio, Driussi

Live Blog Post ¿Aníbal Moreno, sí o no? El posible reemplazante Coudet analiza si darle descanso a Moreno. Su reemplazante podría ser Kevin Castaño. Mientras tanto, Fausto Vera se mantendría en el once inicial.

Live Blog Post Tres defensores para un puesto: Coudet define al reemplazante de Lautaro Rivero Lautaro Rivero se limpió de amarillas el partido pasado y, tras llegar a la quinta amonestación, ante Racing cumple la fecha de suspensión correspondiente. Coudet define si se inclina por Pezzella -volvió de su lesión ante Blooming-, Paulo Díaz o la reciente incorporación: Tobías Ramírez

Live Blog Post La única duda de Gustavo Costas: formación casi igual que ante Independiente El DT repetiría el equipo que cayó ante Independiente en el clásico de Avellaneda. Por ahora, la única duda parece plantearse en ataque. ¿Quién acompañará a Maravilla Martínez y Santiago Solari? Las opciones están entre Conechny, Vergara y Martirena.

Live Blog Post A qué hora juegan Racing-River por el Torneo Apertura 2026 El partido se juega desde las 20 hs. en el Estadio Presidente Perón. Mientras que Sebastián Zunino será el árbitro del encuentro, en el VAR lo acompañará Ariel Penel.

Live Blog Post TV: Cómo ver River-Racing por el Torneo Apertura 2026 El partido se transmite por ESPN Premium, con los relatos del Pollo Vignolo y los comentarios de Diego Latorre.