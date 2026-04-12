La concesión del Ferrocarril Gral Urquiza genera ilusión pero trae fantasmas

El potencial del Ferrocarril Gral Urquiza

Desde el punto de vista económico, el atractivo central del Urquiza radica en su potencial logístico. La traza conecta zonas productivas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con los puertos del centro del país, además de articular con mercados del Mercosur.

El potencial de la línea es sumamente relevante. Así lo comentó Claudio Trenca, referente de Trenes de la Mesopotamia S.A. a Plan B:

Podría convertirse en una alternativa clave para el transporte de cargas ante el encarecimiento de la hidrovía por la bajante del río Paraná. Podría convertirse en una alternativa clave para el transporte de cargas ante el encarecimiento de la hidrovía por la bajante del río Paraná.

Los cambios que requerirá el Ferrocarril

No obstante, los desafíos son significativos. Actualmente, las velocidades de circulación se ubican entre 12 y 16 km/h, muy por debajo de estándares eficientes. La meta de elevarlas a entre 25 y 30 km/h requiere inversiones sustanciales en infraestructura, material rodante y señalamiento.

En este sentido, los US$120 millones contemplan tanto el valor de los activos existentes —vías, talleres, locomotoras— como las mejoras necesarias para su puesta en valor.

Según el mismo medio, el esquema actual del Ferrocarril Urquiza incluiría:

– 21 locomotoras operativas o recuperables, con una antigüedad promedio superior a los 50 años.

– 1.051 vagones disponibles dentro del sistema.

– Talleres ferroviarios estratégicos en Monte Caseros y Concordia.

– Tramos ferroviarios con conexión entre Posadas, Zárate, Paraná y Corrientes.

– Inmuebles y franjas de dominio ferroviario con potencial de explotación comercial.

El futuro del Ferrocarril Urquiza

En enero de este año se canalizaron fondos internacionales, como los casi US$30 millones del FOCEM destinados a la recuperación de más de 200 kilómetros de vías y obras complementarias, tal como publicó el medio misionero Territorio. Estas inversiones buscan duplicar la capacidad de carga y modernizar un corredor estratégico para productos agrícolas, forestales e industriales.

El Urquiza ya fue concesionado en los años 90, pero el proceso culminó en la rescisión del contrato en 2013 debido a problemas de desinversión y deterioro de la red. Este antecedente obliga a diseñar un esquema que garantice compromisos efectivos de inversión y control estatal.

En términos de impacto regional, la eventual reactivación del Urquiza podría modificar la matriz logística del noreste argentino. La posibilidad de transportar cargas desde Posadas hasta Zárate en tiempos previsibles y a costos competitivos —estimados en torno a $60.000 por tonelada— introduce una alternativa relevante frente al camión y la hidrovía.

Trenca agregó que la próxima semana tendrá reuniones con inversores y referentes en Buenos Aires, y dijo:

Si se enciende una luz sobre este proyecto, van a aparecer interesados. Y si aparece decisión política y capital privado, el Urquiza puede volver a ser una herramienta de desarrollo para toda la región. Si se enciende una luz sobre este proyecto, van a aparecer interesados. Y si aparece decisión política y capital privado, el Urquiza puede volver a ser una herramienta de desarrollo para toda la región.

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