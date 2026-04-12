La querella solicitó capturar a Maicol González (padrastro del niño Ángel López) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica) acusados de asesinar a golpes al menor tras meses de maltratos. La ciudad está conmocionada.
INFANTICIDIO EN CHUBUT
Detendrán el lunes 13/4 a la madre biológica del niño Ángel López
El padre del menor de 4 años ultimado en Comodoro Rivadavia pidió la detención de la madre biológica del chico y también del padrastro.
La justicia de Comodoro Rivadavia recibió el pedido de imputación y detención inmediata. En el caso de la mujer, se están realizando los preparativos para su aprehensión y posterior traslado a una dependencia judicial.
Luis Armando López, padre biológico del menor, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de la denuncia penal inicial.
La autopsia preliminar fue contundente
Resultó una prueba clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental por violencia física de gran intensidad.
A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: “¡Vos le pegás al mío!”..
Peligro de fuga de la madre y el padrastro
La solicitud de la detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos ya que se presentaron pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia.
“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia.
Victoria Villarruel reposteó a una especialista en violencia familiar
La doctora Fátima Silva sostuvo en el diario Clarín que "la ideología de género llegó para destruir la familia".
La reconocida abogada cuestionó el accionar judicial en el caso de Ángel López y sostuvo que primaron criterios ideológicos por sobre los jurídicos.
El mensaje retuiteado por Villarruel agrega:
“No hubo un seguimiento, faltaron pruebas técnicas forenses. No es suficiente con simples entrevistas realizadas por psicólogos: deben realizarse pericias forenses a todos. A Ángel nadie lo monitoreó en la escuela y resulta que iba sucio, sin bañarse y hasta con hambre”.