pod 8 980x90-google
urgente24
ACTUALIDAD madre > Comodoro Rivadavia > detención

INFANTICIDIO EN CHUBUT

Detendrán el lunes 13/4 a la madre biológica del niño Ángel López

El padre del menor de 4 años ultimado en Comodoro Rivadavia pidió la detención de la madre biológica del chico y también del padrastro.

12 de abril de 2026 - 21:08
La madre biológica y el padrrastro del niño àngel Lòpez

La madre biológica y el padrrastro del niño àngel Lòpez

La querella solicitó capturar a Maicol González (padrastro del niño Ángel López) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica) acusados de asesinar a golpes al menor tras meses de maltratos. La ciudad está conmocionada.

La justicia de Comodoro Rivadavia recibió el pedido de imputación y detención inmediata. En el caso de la mujer, se están realizando los preparativos para su aprehensión y posterior traslado a una dependencia judicial.

Luis Armando López, padre biológico del menor, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de la denuncia penal inicial.

Seguir leyendo

La acusación es por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional. La acusación es por homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte. Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2043086524405723489&partner=&hide_thread=false

La autopsia preliminar fue contundente

Resultó una prueba clave al revelar lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental por violencia física de gran intensidad.

A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: “¡Vos le pegás al mío!”..

Una cadena de responsabilidades que no funcionó y por ello la acusación del progenitor se extenderá contra el juez de Familia Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la integrante del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. Sostiene que esos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio. Una cadena de responsabilidades que no funcionó y por ello la acusación del progenitor se extenderá contra el juez de Familia Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la integrante del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. Sostiene que esos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.

image
La muerte del menor Àngel Lòpez conmociona a Comodoro Rivadavia y a todo el país

La muerte del menor Àngel Lòpez conmociona a Comodoro Rivadavia y a todo el país

Peligro de fuga de la madre y el padrastro

La solicitud de la detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos ya que se presentaron pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia.

Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.

“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia.

image
Doctora F&agrave;tima Silva: critic&oacute; a la ideolog&iacute;a de g&eacute;nero a la hora de proteger a un menor

Doctora Fàtima Silva: criticó a la ideología de género a la hora de proteger a un menor

Victoria Villarruel reposteó a una especialista en violencia familiar

La doctora Fátima Silva sostuvo en el diario Clarín que "la ideología de género llegó para destruir la familia".

La reconocida abogada cuestionó el accionar judicial en el caso de Ángel López y sostuvo que primaron criterios ideológicos por sobre los jurídicos.

No hay mucho para entender jurídicamente en este caso, porque la resolución no fue jurídica, sino ideológica, tal cual como sucedió con el caso de Lucio Dupuy, asesinado en La Pampa en 2021. La Justicia pensó que Ángel con la madre iba a estar mejor que con cualquier otro miembro de la familia. No hay mucho para entender jurídicamente en este caso, porque la resolución no fue jurídica, sino ideológica, tal cual como sucedió con el caso de Lucio Dupuy, asesinado en La Pampa en 2021. La Justicia pensó que Ángel con la madre iba a estar mejor que con cualquier otro miembro de la familia.

El mensaje retuiteado por Villarruel agrega:

“No hubo un seguimiento, faltaron pruebas técnicas forenses. No es suficiente con simples entrevistas realizadas por psicólogos: deben realizarse pericias forenses a todos. A Ángel nadie lo monitoreó en la escuela y resulta que iba sucio, sin bañarse y hasta con hambre”.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES