Detendrán el lunes 13/4 a la madre biológica del niño Ángel López

A esto se suma el testimonio de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y episodios donde la madre, en medio de una crisis, le recriminaba a González: “¡Vos le pegás al mío!”..

Una cadena de responsabilidades que no funcionó y por ello la acusación del progenitor se extenderá contra el juez de Familia Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la integrante del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. Sostiene que esos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio. Una cadena de responsabilidades que no funcionó y por ello la acusación del progenitor se extenderá contra el juez de Familia Pablo José Pérez, la Asesora de Familia, Verónica Roldán, y la integrante del Servicio de Protección de Derechos, Jennifer Leiva. Sostiene que esos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.

image La muerte del menor Àngel Lòpez conmociona a Comodoro Rivadavia y a todo el país

Peligro de fuga de la madre y el padrastro

La solicitud de la detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos ya que se presentaron pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia.

Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.

“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia.

image Doctora Fàtima Silva: criticó a la ideología de género a la hora de proteger a un menor

Victoria Villarruel reposteó a una especialista en violencia familiar

La doctora Fátima Silva sostuvo en el diario Clarín que "la ideología de género llegó para destruir la familia".

La reconocida abogada cuestionó el accionar judicial en el caso de Ángel López y sostuvo que primaron criterios ideológicos por sobre los jurídicos.

No hay mucho para entender jurídicamente en este caso, porque la resolución no fue jurídica, sino ideológica, tal cual como sucedió con el caso de Lucio Dupuy, asesinado en La Pampa en 2021. La Justicia pensó que Ángel con la madre iba a estar mejor que con cualquier otro miembro de la familia. No hay mucho para entender jurídicamente en este caso, porque la resolución no fue jurídica, sino ideológica, tal cual como sucedió con el caso de Lucio Dupuy, asesinado en La Pampa en 2021. La Justicia pensó que Ángel con la madre iba a estar mejor que con cualquier otro miembro de la familia.

El mensaje retuiteado por Villarruel agrega:

“No hubo un seguimiento, faltaron pruebas técnicas forenses. No es suficiente con simples entrevistas realizadas por psicólogos: deben realizarse pericias forenses a todos. A Ángel nadie lo monitoreó en la escuela y resulta que iba sucio, sin bañarse y hasta con hambre”.