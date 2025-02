Polémico presidente de Racing de Córdoba contra exjugador: "Tiró 70 pelotas a las vías"

Sin embargo, el atacante, que este año regresó al país para vestir la camiseta de San Martín de Tucumán en la misma división, publicó una historia respondiéndole: “A mí me tocó ver cosas que me dolían y hacer como si no me importaran, y eso me dolió el doble, pero tampoco voy a chillar toda la vida. Vamos a seguir adelante como siempre. No todo el mundo te valora y en sus mentes tienen una versión vieja tuya. El ingrato pierde la memoria y se olvida de quien se quedó a remar el barco cuando a él mismo se le hundía. Mientras unos comían mierda, otros comían un plato de salmón con puré”.