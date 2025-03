Rumor Criptogate: Javier Milei no viajó al exterior por temor a consecuencias

milei-con-julian-peh-el-responsable-de-kip-KPEQWETN4VDMVAYAQLQXSRPHWU.avif Javier Milei junto al singapurense Julian Peh, uno de los nombres detrás de $LIBRA.

El Gran Miedo de Javier

La moneda virtual que promovió siguió la misma trayectoria de las primeras naves espaciales de su amigo Elon Musk, con un ascenso vertiginoso y un desplome abrupto. Esquemas Ponzi y otras jugarretas para desplumar a los incautos ocurren todo el tiempo, con participación incluso de gobernantes de Europa, África, Asia y América Latina, descubiertos con las manos en la masa. Apenas una notita de pocas líneas lo informa. Pero cada cosa que haga o deje de hacer este extravagante que se presenta como el segundo dirigente político más importante del mundo, y consiguió que medios respetables le aconsejen a Donald Trump que siga su ejemplo, tiene una repercusión en todo el planeta. Le hubiera convenido ser un fenómeno barrial.

En la Argentina, la Cámara Federal de la Capital aceptó como querellantes a tres perjudicados, a quienes representa Juan Grabois. En esa causa, que María Servini delegó en el fiscal Eduardo Taiano, están imputados Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales. Su dictamen también alcanza al Presidente Milei, y a Davis y Peh. También recibió del juez Marcelo Martínez de Giorgi, la denuncia contra Karina Milei de dos diputados de la Coalición Cívica Libertadora.

Milei tenía previsto otro viaje a España, donde recibiría el enésimo premio al mejor economista del sistema solar. Lo suspendió alegando el intento golpista imaginario y la inundación por la que solo se preocupó durante una mañana.

En cambio, dejó en pie otra escala en Israel, hasta que también la descartó, esta vez sin explicaciones. Las versiones lo atribuyena las mismas razones que dio en España, al conflicto interno en Israel y en Estados Unidos por la presencia en el encuentro al que asistiría Milei de falangistas españoles, editores de literatura nazi, supremacistas blancos, que militan contra la inmigración islámica y la teoría del gran reemplazo, y al temor a ser detenido por las repercusiones del caso $Libra.

davis-milei.jpg Hayden Davis, uno de los impulsores de $LIBRA, con Javier Milei en Casa Rosada.

Burwick

La acción colectiva iniciada por el estudio de abogados Burwick ante la Suprema Corte del Estado de Nueva York, en nombre de varios centenares de damnificados, denuncia a los responsables de las plataformas Kelsier Ventures (de Tom, Gideon y Hayden Mark Davis), Kip Protocol (de Julian Pe) y Meteora (de Meow y Ben Chow) como responsables del lanzamiento y la gestión fraudulenta de $Libra, para manipular el mercado y defraudar a los inversores. No acusa a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Karina ni Javier Milei. Sin embargo, sostiene que el alto perfil de Milei le confirió a $Libra "una apariencia de legitimidad y una falsa confianza en el potencial económico del token".

Esto significa que a medida que avance la investigación (y la de Burwick no es la única), el rol de quien inspiró confianza en una estafa puede muy bien ingresar en la zona roja. Sobre todo, porque además de esta demanda civil, que procura recuperar lo invertido, hay una investigación del Ministerio de Justicia de Estados Unidos sobre posibles delitos dignos de persecución penal. Sólo el tiempo establecerá la duración de esta cuarentena presidencial, que lo recluye en el país que desprecia y del que ignora hasta el nombre de su prócer máximo (lo llamó Juan José de San Martín en un acto castrense).

criptogate.jpg Zuban Córdoba: Daños concretos para Javier Milei por el Ponzi libertario.

El proyecto que respaldó Milei fue ilegal, porque no cumplió con la normativa vigente, la ley 25.246 que fija las condiciones para desarrollar un proyecto con valores que involucren activos virtuales, y la Resolución General N° 994/2024 de la Comisión Nacional de Valores, que creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. La ley es del 15 de marzo de 2024, y la Resolución de una semana después. La inscripción en el registro debe anteceder a cualquier operación.

Una consulta en el sitio de la CNV muestra que el registro incluye a 131 personas jurídicas y 12 personas humanas. Entre ellas no figuran Kip Network, Novelli ni Terrones Godoy, que intervinieron en el lanzamiento de $Libra. Además, la ley establece que las operaciones deben realizarse desde un dominio ".ar", mientras la promoción de Milei fue desde un dominio ".com" (vivalalibertadproyect.com). Milei no respeta ni las propias leyes.

novelli milei.jpg Mauricio Novelli y Javier Milei.

Blockchain

Milei aborrece al Estado, a las instituciones, a los dirigentes políticos y a los organismos de control. La crisis de representatividad debida a los sucesivos fracasos de Maurizio Macrì y el Doctor Fernández, más su idea utópica y su capacidad como standupero en la televisión, le permitieron obtener una banca de Diputado Nacional, en 2021, y llegar a la presidencia dos años después. Desde entonces sigue atrapado en una contradicción insoluble: para realizar su utopía debe destruir el Estado, pero ahora lo preside. El extremo, en clave bufa, fue la amenaza del asesor Santiago Caputo al diputado Facundo Manes: "Te voy a echar encima todo el peso del Estado".

Como economista profesional, Milei evaluaba proyectos de inversión para las empresas del Grupo Eurnekian, donde dependía de Rafael Bielsa. Ambos aseveran su idoneidad en esa tarea.

Formado en el liberalismo por Alberto Benegas Lynch (el padre de Bertie), desarrolló su aversión al Estado según los preceptos de la escuela austríaca, de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Con ese background fue natural su interés en las criptomonedas como el bitcoin, que por medio de la tecnología blockchain, y mediante el encadenamiento de miles de computadoras en todo el mundo, substituye el rol del Estado y su Banco Central. Mercado en estado puro y con una absoluta fiabilidad, ya que permite registrar y compartir información de forma segura, transparente e inmutable.

Las transacciones registradas no se pueden alterar ni eliminar y todos los participantes en la red pueden verlas y auditarlas. Los integrantes de la red, autolimitan la magnitud de la emisión de bitcoins. Con más del 50% de las voluntades, un comité de bitcoin puede consensuar un cambio en la regulación. La decisión de la minoría dio nacimiento a otras criptomonedas. Así como el oro no puede producirse artificialmente, las criptos solo pueden ser creadas dentro de su propio reglamento y nadie las puede falsear ni regular ni eliminar. Ese es su valor intrínseco. Son por lo tanto inmunes a las decisiones políticas, en coincidencia con el credo libertario.

portnoy.jpg David Portnoy.

David Portnoy

Dentro del mundo cripto hay grupos de prestigio, como Labitconf. Sus principales responsables son Rodolfo Andragnes, que creó y luego vendió el dominio bitcoins.com. Con una identidad progresista, fue creador y luego vendió Bitcoin y tiene fama mundial, desde la creación del Partido Libertario en 2009. Fundó la ONG Bitcoin Argentina y una larga serie de proyectos: Fundación Bitcoin Iberoamérica, Blockchain 4 Humanity, Alianza Blockchain Iberoamérica, DIDI (de Inclusión Financiera para Barrios Vulnerables), Cambalache (Trazabilidad para Comedores Sociales), Bitcoin Pizza Day (Colecta Solidaria), RegalaleBitcoins.com. PizzaDay lo puso en relación con el influencer David Portnoy (uno de los denunciantes públicos de Davis).

También forman parte Gonzalo Blousson y Franco Amati, cofundadores del Partido Liberal Libertario de la Capital y de la ONG Bitcoin Argentina junto con Diego Gutiérrez Zaldívar y los Benegas Lynch. Blousson y Amati fueron candidatos a Diputados Nacionales en 2013 y los primeros en financiar su campaña con bitcoin o tokens. Mientras no se demuestre lo contrario, son personas decentes.

Portnoy es un empresario, fundador del sitio web de deportes y cultura pop Barstool Sports. El 16 de febrero publicó un video en X, en el que cuenta que Hayden Mark Davis le envió 6 millones de monedas para que participara en el lanzamiento de $Libra. Portnoy preparó un texto en el que se declaraba orgulloso de ser parte del proyecto, porque le gustaba lo que estaba haciendo la Argentina. Agregaba: "Compré muchas monedas y otras me dieron".

—No podés decir que te dimos las monedas— respondió Davis- porque va a parecer que sos un insider [que es exactamente lo que era].

Portnoy devolvió las monedas y se apartó del proyecto.

Entre quienes participaron en actividades de Labitconf a partir de 2013 además de Milei, están Martín Menem como político, Diana Mondino como banquera, Mario Pergolini como jetón y Carlos Maslatón como especialista en blockchain. Menem fue de los primeros en retuitear la recomendación de $Libra por Milei. A eso se refería la diputada Marcela Pagano, cuando le preguntó si su resistencia a la formación de la comisión investigadora respondía a su temor a verse involucrado.

En 2020, luego de siete años de relación con Labitconf, Milei conoció a Mauricio Gaspar Novelli y cambió de camiseta. Sólo Franco Amati lo siguió en esa deriva. Allí comienza la historia conocida. Cuando buscaba financiamiento para su campaña hacia la diputación nacional, Milei concibió la posibilidad de lograrlo mediante la comercialización de activos digitalizados. Así tomó contacto con el universo que se mueve en el ciberespacio con planetas, comunidades de intereses compartidos y sujetos sueltos, en un contexto de mayor libertad que en el mundo real: ahí no existen instituciones, órganos de control ni de resolución de disputas.

No hay Poder Judicial y nadie lo añora. Sólo emiten sentencia quienes participan en el juego. Ya había cobrado por su promoción de N&W, la empresa de capacitación en trading y criptoactivos de Novelli, antes de pegar el salto a la política. Se trataba de ampliar la escala. También compartió su sabiduría con los alumnos de N&W el diputado José Luis Espert, El Hackeado.

franco-amati-blockchain-bitcoin-llena-final.jpg Franco Amati.

Kelsier

Una vez que Milei llegó a la presidencia, Novelli, Terrones Godoy y Morales le dieron, junto a Karina Milei y Santiago Caputo, un envoltorio que pudiera ser consumido por la sociedad sin reparos. Nada mejor que presentarlo como un apoyo a la Argentina en su conjunto y a las pymes tecnológicas en particular, aunque jamás explicaron por qué vía el dinero se volcaría en esa dirección.

En teoría los fondos provendrían de cualquier lugar del mundo. Pero su fuente principal reside en Estados Unidos e Israel, según el restringido planisferio de Milei. Ese ha sido el origen del TechForum, donde Milei y su vocero de Adorno pontificaron ante una selecta audiencia reunida en un hotel de Eurnekian. Pagaron hasta 50.000 dólares por el acercamiento a la fuente de poder estatal. Si querían interactuar en persona con el Presidente, el Jefe les reclamaba aportes mayores, como contaron algunos de quienes no asintieron a ese trato, y que luego del escándalo fueron llamados con premura, para revestir la operación de la seriedad que no tenía. Cube Exchange y Kip Protocol les darían la cobertura técnica, Kelsier el marketing, blanqueo de dinero y conexión con influencers que llamarían a invertir y fondear $LIBRA.

En su presentación de $Libra, Milei dijo que era un proyecto privado. Pero su propia intervención demuestra lo contrario. La lógica de un proyecto privado para ayudar a la Argentina, comienza con su lanzamiento y recién después busca el apoyo del Presidente. No hay antecedentes de que un Estado apoye un proyecto que no esté ya funcionando en el mercado. Dice un investigador: "Si un privado deja que su proyecto lo lance el Estado, entonces no es privado, y si Milei luego dice que su apoyo lo hizo desde su cuenta personal, el proyecto deja de ser estatal y pasa a ser de sólo de Milei". (¿Un jefe de Estado puede dejar de serlo pasado cierto horario y según la computadora que use?) Es difícil encontrar una confesión más explícita, sumada a la larga lista de reuniones previas en la Casa Rosada de Davis, Novelli y Terrones Godoy.

Algunas incluyeron al diputado José Luis Espert, que cada día se enreda más para explicar su relación con las nueva criptomonedas ($Libra V2, Bala y Argentina) que anunció con el mismo propósito de ayudar a la Argentina que invocó Milei. Espert también está en campaña electoral. El mismo día, Milei difundió su foto de pulgares hacia arriba con el sonriente Davis, fuerte indicio sobre a quién fueron a ver a Balcarce 50.

Novelli y Terrones Godoy han informado desde Tech Forum que conocieron a Hayden Mark Davis en Denver, Colorado, antes de la participación de Milei en Tech Forum Argentina 2024 y que tienen contratos de asesoramiento con Kelsier Ventures y Kip Protocol. Lo que no pueden negar porque está ampliamente documentado, es que ellos fueron los contactos de los Hermanos Milei con Hayden Mark Davis. Aquí podés ver una foto muy interesante, publicada en X por el colega Juan Alonso: en primer plano caminan Ariel Parkinson y Terrones Godoy. Los sigue Novelli y, al fondo, mirando hacia atrás, el corpulento Hayden Mark Davis. Están en el patio del Convento Grande San Ramón Nonato, de la calle Reconquista, donde está el restaurante Flo, propiedad de Florencia Castex, cuñada del Ministro de Economía Luis Caputo. No falta nadie.

Threadguy.jpeg Threadguy es Matt Zagursky.

Threadguy

Dos influencers que tenían la información previa y recomendaron comprar $Libra han recibido amenazas de los damnificados. Ambos realizaron transmisiones en vivo en el momento del lanzamiento. Uno de ellos, con 319.000 seguidores en las redes antisociales, se identifica como Threadguy y es una figura conocida en la comunidad de criptomonedas y NFTs. En su último video en X, el 17 de febrero de 2025, explica que tuvo una escasa relación con Hayden Mark Davis. Es uno de los influencers que presentan excusas a quienes le recriminan haberlos guiado hacia el callejón sin salida de #LIBRA.

Pero el 13 de febrero, un día antes de que Milei recomendara $Libra, Threadguy entrevistó en su canal de Twitch a Meow, el fundador de Meteora (uno de los investigados por el fiscal Taiano). La fama de Threadguy se debe a su público intercambio con Donald Trump. El 22 de septiembre de 2024, en Mar-a-Lago, Threadguy, con su pelo rubio recién teñido, le preguntó a Trump: ¿"Cómo será el futuro de las criptomonedas si usted no gana la presidencia?". Trump respondió que "el futuro de las criptomonedas es muy prometedor. Quizás podamos usarlas para pagar la deuda de 35 billones de dólares en criptomonedas, y no tenemos más deuda". Threadguy le preguntó: "¿Habrá más memes Trump en el futuro?" Trump dijo que no sabía, y Threadguy respondió: "Soy un gran poseedor, me encantan". Trump inmediatamente extendió la mano y estrechó la de Threadguy con fuerza, escena que su equipo grabó.

Sobre $Libra, posteó cinco meses después: "La mayoría de la gente en este mercado acabará hecha pedazos. Hay muy poca gente que realmente pueda ganar dinero y el final no suele ser muy bueno. Nadie está dispuesto a promocionar activamente este casino, pero yo he desempeñado este papel de forma invisible". Es la misma metáfora que usó Milei, pero el Presidente no se disculpó y fue cualquier cosa menos invisible. La última transmisión en vivo de Threadguy fue en el Día de San Valentín, para compartir con sus seguidores que dos horas antes Milei había promovido $Libra. Contó que compró cuando su valor de mercado era de 2.500 millones de unidades y que estuvo atento al movimiento hasta que notó que los grandes inversores estaban retirando su dinero. Vendió y salió con pérdidas cuando el valor rondaba los 1.200 millones. Desde hace veinte días, todos sus contactos en X se preguntan dónde está y cuándo reaparecerá.



Jakey

Otro influencer en el ecosistema de Solana, que se identifica como Jakey, es un destacado creador de contenido, fundador de Bell Studios y Jelly Co, y actúa como embajador de DRiP y SharkyFi. El 14 de febrero, en el horario en que se lanzaba el proyecto $Libra, hizo una transmisión junto con su pareja, la venezolana residente en Miami Gigi, explicando como snipear la moneda virtual lanzada por Milei (es decir cómo comprar tokens o NFTs en el momento exacto en que se vuelven disponibles, con la intención de venderlos rápidamente para obtener ganancias). Comenzaron 53 minutos antes de que Milei subiera su recomendación. La chica plástica Gianina Skarlet, con el pelo color champagne, es fundadora de Crypto Tech Women y W3 Learn Academy. La comunicación de Gigi con Jakey se corta 4 segundos antes del posteo de Milei.

Podés verlo a partir del minuto 58.

Embed - STREAM X - Finding the next memecoin

Jakey se detiene. Gigi consulta extrañada su celular y busca en la pantalla, en la que no figura $Libra. Pero se observan en vivo el día, la hora y los tokens que se están negociando: el 14 de febrero a las 5:07 PM (UTC -5), equivalente a las 19:07 de la Argentina. Luego de varios errores, en los que busca el token equivocado, la venezolana, guiada por Jakey, encuentra $LIBRA. Esto prueba que Jakey tenía la información del lanzamiento desde el minuto cero. A las 19:11 de la Argentina Gigi encuentra el posteo de Milei en X y se ve en pantalla el número del contrato promovido por el Presidente. Naturalmente, Jakey es otro amigo de Hayden Mark Davis, como se constata en esta foto.

Jakey-Davis.png Jakey, segundo de la izquierda con gorra verde. Davis en el centro, con shorts.

A esta altura es preciso preguntarse si el Presidente Milei actuó desde el principio al margen de su propia ley porque sabía que se trataba de una estafa, o es un bobalicón de quien se aprovecharon un puñado de vivillos acostumbrados a abusar de la ignorancia ajena. Por supuesto, esta historia continuará

