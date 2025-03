¿Sangría o Hemorragia?: caen US$ 1.500 millones reservas del Banco Central en marzo de 2025

Los activos del BCRA terminaron en US$ 26.441 millones Desde la última rueda cayeron US$ 342 millones y durante el mes de mayo la merma fue de US$ 1.554 millones. En el año 2025, se contrajeron US$ 3.166 millones. Los activos del BCRA terminaron en US$ 26.441 millones Desde la última rueda cayeron US$ 342 millones y durante el mes de mayo la merma fue de US$ 1.554 millones. En el año 2025, se contrajeron US$ 3.166 millones.