La Libertad Avanza 2025 vs. La Libertad Avanza 2023, la verdadera Grieta

Pero La Libertad Avanza necesitaba 'gente conocida' en Córdoba, y por eso pujó con el PRO por Diana Mondino, a la que Milei imaginó como su compañera de binomio hasta que las evasivas de ella lo convencieron de que mejor se conformaba con Victoria Villarruel.

En el tramo final ocurrió la fascinación de Javier Milei con María Celeste Ponce.

Entonces,

Bornoroni y Ponce son diputados nacionales.

Mondino fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto hasta que Milei discrepó con sus decisiones.

Eiben tuvo destino de Parlasur. Cualquiera sabe que en el Bazar de las Ilusiones, es un premio menor.

lilia lemoine_maria celeste ponce.jpg Lilia Lemoine y María Celeste Ponce, diputadas nacionales de Javier Milei.

2025

Hoy día, si bien no le quita su respaldo a Javier Milei, Eiben integra la legión de los 'desilusionados de La Libertad Avanza 2023', y él no se reconoce en La Libertad Avanza 2025. Su columna en el diario del Grupo Clarín en Córdoba se tituló "La Argentina del revés". Y es la Argentina de Milei. En concreto: La Libertad Avanza 2025 está al revés de lo que prometió La Libertad Avanza 2023.

No es el único que opina algo semejante. Las encuestas de opinión pública que consultan a electores 2023 de Javier Milei son elocuentes al respecto.

El gran error de Eiben, dicen algunos, fue presentarse candidato a gobernador cuando creyó que le era posible 'arrastrar' al elector de Milei. Falso. No sucedió en ningún distrito electoral. Su binomio con Bornoroni estuvo muy lejos del volumen de sufragios que él imaginó. Karina Milei pudo desplazarlo sin discusiones.

En cambio Bornoroni no sufrió similar revés porque los primos Menem pidieron por él. Y Karina siempre prioriza la opinión de Martín.

Es de suponer que Eiben no participará de La Libertad Avanza 2025. Él se encuentra revisando sus alternativas.

En 2024, cuando respaldó a Adriana Nazario para la intendencia de Río Cuarto por el partido La Fuerza del Imperio del Sur, ya fue evidente que buscaba reorganizar su experiencia político-partidaria.

Para desgracia suya, su colega Bornoroni no decide casi nada por sí mismo. Tiene que presentar sus solicitudes a los primos Menem, quien consultarán a Karina Milei.

Bornoroni Karina 2P.jpg Gabriel Bornoroni y Karina Milei.

El desencanto

Uno de los argumentos más interesantes del desencanto de Eiben se refiere a la inflación. Según él, "llama poderosamente la atención el último índice publicado, que en realidad no condice con los precios que la gente paga en supermercados por alimentos, ni tampoco en bienes de uso y demás similares".

El tema de la inflación como imán de la campaña electoral 2025 de La Libertad Avanza es muy interesante para todos los desencantados -son tantos que provocan una caída vertical en el nivel de satisfacción para con el gobierno, tal como lo demostró la investigación de la Universidad de San Andrés-.

milei san andres 1.jpg Brutal cambio de tendencia en los encuestados acerca de Javier Milei.

La pregunta es si Milei no se equivocó en elegir la inflación como eje. Tal vez él tuvo otras preferencias pero la realidad lo condicionó y ya no puede elegir otra referencia de su mandato 2023 / 2025. La inflación no puede ser un fin en sí mismo sino una variable de política económica.

Universidad de San Andrés afirma que sólo a 15% le preocupa la inflación como principal problema del país. Es que la inflación dejó de ser una prioridad, en apariencia, pero ¿quién agradecerá en las urnas esa baja, hoy día en debate por el nuevo IPC del INdEC (ay Marco Lavagna)?

inflacion.jpg La inflación ya no preocupa como en el pasado pero ¿los electores lo reconocerán en las urnas?

Milei considera que bajar la inflación es su gran éxito pero para el 42% la situación argentina empeoró y sólo para el 35% mejoró aunque un 39% cree que en 1 año mejorará.

Eiben integra la legión de ex electores de Milei que cree -en el marco de un régimen tributario basado en gravámenes al consumo- en el desarrollo económico doméstico como pilar, que no descarta la obra pública.

Según los rumores que corren, en varias provincias habrá candidatos de La Libertad Avanza 2023 que enfrentarán a La Libertad Avanza 2025, comenzando por los libertarios de Provincia de Buenos Aires. Veremos.

