El anuncio no frena la sangría del BCRA (incluso todo lo contrario)

Sin embargo, la distribución exacta y el tamaño de cada tramo también forman parte, por supuesto, de las discusiones en curso. Sin embargo, la distribución exacta y el tamaño de cada tramo también forman parte, por supuesto, de las discusiones en curso.

La estrategia oficial

Según lo trascendido, el acuerdo incluiría un esquema inédito, como ya había anticipado Alejandro Werner, exdirector del FMI, que combinaría desembolsos del BID, Banco Mundial y la CAF, con el objetivo de llevar las reservas del BCRA desde los actuales US$ 26.000 millones hasta US$ 50.000 millones. Esa cifra superaría por más del doble la base monetaria, lo que le daría aire al plan económico del Gobierno.

Desde Casa Rosada confían en que el nuevo programa con el FMI se aprobaría a comienzos de abril y que será el puntapié del “Plan Milei-Caputo 2.0”, que busca anclar expectativas, estabilizar el tipo de cambio y allanar el camino hacia una flotación cambiaria ordenada.

Milei promete reservas

El presidente Javier Milei no dudó en afirmar que las reservas del Banco Central alcanzarán los US$ 50.000 millones gracias al nuevo esquema de financiamiento externo. No obstante, horas antes, desde el FMI evitaron confirmar tanto el monto exacto como la posibilidad de que los desembolsos se efectúen en un solo tramo, una condición clave para llegar a esa cifra.

Además, el organismo aclaró que los fondos se otorgarán en etapas, cuyo tamaño será definido oportunamente por el Directorio Ejecutivo.

