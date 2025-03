Vuelve Quique Wolff y Simplemente Fútbol pero no a la TV: dónde y cuándo estrena

"La espera terminó. Este jueves 3 de abril estaremos empezando en nuestro canal de YouTube con el primer episodio de Simplemente Fútbol. Tendremos un montón de cosas. No quiero spoilearlos ahora. Que vayan, que entren, que se suscriban si no se suscribieron, y ahí van a poder ver todo lo que va a pasar en Simplemente Fútbol".

Simplemente Fútbol y su fin de ciclo en mayo de 2024

La noticia cayó como una sorpresa en los más nostálgicos. En mayo de 2024, el ciclo había sido levantado de ESPN luego de 24 años al aire. El jueves 30 de mayo, el emblemático programa de Quique Wolff se ponía en pantalla por última vez. "Nos toca decir adiós. Nos despedimos de lo que fue nuestra casa por 24 años. Tanto tiempo, más de 1000 programas, distintas escenografías, mucha música e innumerables charlas de fútbol", decían en el Instagram oficial del ciclo Quique Wolff y su hijo, Pedro Wolff, que en último tiempo del programa lo acompañaba a su padre en la conducción.

image.png SF, un emblema de ESPN

"Estamos eternamente agradecidos a todos los que trabajaron tantos años en este programa, para que todos ustedes puedan disfrutarlo en sus casas. Este jueves es el último Simplemente Fútbol en ESPN y los esperamos a todos", invitaban.

"No tenemos dudas que la caprichosa seguirá rodando y seguramente nos volvamos a encontrar", señalaban.

A pocos menos de un año de aquel anuncio, ahora la invitación es a sumarse nuevamente y seguros de que la "caprichosa" (como acostumbraba a llamarle Quique Wolff a la pelota de fútbol) vuelve a rodar. Según adelantaron, habrá nuevos programas y contenido, y no se tratará de una mera repetición de programas ya emitidos.

El final de Simplemente Fútbol también fue de la mano con el final de Wolff en el canal de ESPN. La señal y el conductor no se pudieron de acuerdo en la continuidad del emblemático ciclo, según dejó trascender el propio Wolff. "Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto. Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol", contó Wolff.

