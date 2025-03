Putin condiciona la paz en Ucrania a un gobierno tutelado por ONU

image.png

Su equipo ha mantenido conversaciones secretas y discretas con algunos de los principales oponentes políticos del presidente ucraniano como la líder del partido Batkivshchyna, la ex primera ministra de Ucrania Yulia Tymoshenko y el líder de Solidaridad Europea, el quinto presidente de Ucrania y predecesor de Zelensky como presidente, Petro Poroshenko. Sin embargo, el más competitivo parece ser Valery Zaluzhny, ex comandante del ejército y actual embajador de Ucrania en el Reino Unido, aunque , aún no ha tomado una decisión final sobre su futuro político.

El entorno de Trump parce estar convencido de que Zelensky perdería una posible votación debido a la fatiga de la guerra y la frustración pública por la corrupción generalizada.

Seguridad para Ucrania

La exigencia de Putin es una clara presión a Europa que insiste con enviar una fuerza de paz a Ucrania a la que Moscú considera como enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN.

“Rusia se opone categóricamente al uso de fuerzas de paz occidentales en Ucrania. Londres y París encubren sus planes de intervención militar con una operación de paz”, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova.

Mientras, el frágil alto el fuego a la infraestructura energética propuesto por Donald Trump entre Ucrania y Rusia sigue violándose. Este jueves Moscú y Kiev intercambiaron acusaciones. Moscú ha acusado a las fuerzas ucranianas de un doble ataque a la estación de medición de gas de Sudzha, donde, según afirma, se produjo "un gran incendio" que "prácticamente destruyó" las instalaciones. Kiev, por su parte, informó de ataques rusos de la misma naturaleza en la región de Poltava.

Respecto a la tregua acordada para el mar Negro, Putin anunció que quedaba en un impasse hasta que el líder republicano cumpliera su exigencia vinculada al comercio exterior. Trump deberá hablar con Emmanuel Macron y Keir Starmer si aspira a tener alguna posibilidad de lograr que Europa levante el castigo a las exportaciones rusas de granos y fertilizantes.

Putin exige el levantamiento de las sanciones agrícolas antes de comenzar la tregua en el mar Negro. Durante la cumbre el miércoles 27 de marzo en París por Ucrania los estados europeos se negaron.

"Rusia finge negociar y no permitiremos que pase ninguna de las contraverdades promovidas por Moscú en los últimos días", sostuvo el presidente francés mientras que insistió con que el despliegue militar francobritánico no se trata de una fuerza de paz, ni tropas desplegadas en la línea de contacto, sino de una "fuerza compuesta por varios países europeos, desplegada en lugares estratégicos y con un carácter disuasorio respecto a posibles escaladas".

image.png Francia y Gran Bretaña insisten con el despliegue de tropas disuasorias en Ucrania como galanía de seguridad.

Emmanuel Macron también reveló el novedoso desarrollo de una "fuerza de reasentamiento de tropas europeas" en Ucrania y dijo que Francia y Gran Bretaña se preparan para enviar oficiales militares en las próximas semanas.

Tal como contó Urgente24, Macron expuso públicamente el plan del denominado "coalición de los voluntarios", que se encargará de supervisar un eventual alto al fuego, manejar los fondos destinados al frente de guerra y de fortalecer estratégicamente a las filas ucranianas. La propuesta de una especie de Ejército europeo —sitiando al territorio ucraniano para darle protección— ha sido aceptada por ciertos países como Dinamarca y los estados bálticos. Sin embargo, otros como Polonia, Grecia e Italia, se muestran reacios a enfilarse.

La premier italiana Giorgia Meloni advirtió a sus socios europeos que hay que tener precaución ya que el Kremlin considera esas fuerzas en Ucrania como amenaza o provocación.

En una reciente entrevista con Financial Times, apoyó en cambio la necesidad de ampliar a Ucrania la cláusula de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN- que garantiza la defensa colectiva en caso de ataque a uno de sus miembros-, aunque sin integrar al país en la Alianza como garantía de seguridad para Kiev.

Para ella, esta opción sería "más simple y más eficaz" que otras propuestas. “Es algo diferente a la entrada en la OTAN, pero es extender la misma cobertura que tienen los países de la OTAN a Ucrania. Creo que esta sería una garantía de seguridad estable, duradera, efectiva; más que alguna de las propuestas que estoy oyendo”.

Manifestó que la propuesta de enviar tropas europeas a Ucrania es “más compleja y, por tanto, la menos eficaz” y reiteró que ha “excluido la posibilidad de poder enviar soldados italianos”.

Putin aseguró que “estamos dispuestos a colaborar con Europa" para resolver el conflicto en Ucrania, pero que "se están comportando de forma inconsistente. Constantemente intentan 'engañarnos', pero no pasa nada, ya estamos acostumbrados”.

