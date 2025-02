¿Volodymyr Zelensky renuncia? Paz, OTAN e inminente acuerdo minero

image.png USA y Ucrania intentan reconciliarse.

El viernes el presidente de Estados Unidos sostuvo que no es necesario que el presidente ucraniano participe en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, ya que durante los últimos tres años no ha logrado poner fin a la guerra.

"Para ser sincero, no creo que sea muy importante que esté en las reuniones. Cuando Zelensky dijo que no lo habían invitado a una reunión, no era una prioridad porque hasta ahora hizo un pésimo trabajo en las negociaciones", refiriéndose al encuentro que mantuvieron funcionarios estadounidenses con homólogos rusos en Riad.

Este lunes líderes europeos conmemoran en Kiev el 3er aniversario de la guerra para mostrar, a diferencia de Trump, un fuerte apoyo a Ucrania y prometer más garantías de seguridad requeridas por el mandatario ucraniano.

En una clara referencia al presidente estadounidense Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen dijo: “Sé que algunos aliados están en contra de esto. Si no podemos darle [a Ucrania] la membresía de la OTAN –y creo que es la única manera de avanzar– entonces tenemos que encontrar otra manera de proporcionar a Ucrania una garantía de seguridad clara y a largo plazo”.

Acuerdo minero

A pesar del fuerte cruce entre Trump y Zelenksy, Kiev y Washington no han abandonado las negociaciones para un acuerdo sobre los derechos estadounidenses en torno los recursos naturales ucranianos.

Este lunes, Olha Stefanishyna, ministra ucraniana responsable de la integración europea y euroatlántica, dijo que Ucrania y Estados Unidos están en las etapas finales de las negociaciones sobre el acuerdo minero que otorgaría a USA acceso preferencial a tierras raras como compensación por la ayuda militar y financiera pasada y futura de Estados Unidos.

Una conferencia de prensa programada para después de la reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el enviado presidencial estadounidense Keith Kellogg el jueves pasado fue cancelada a petición de Estados Unidos.

Zelensky busca garantías de seguridad más sólidas por parte de USA a cambio de cualquier posible pacto sobre acceso exclusivo a recursos minerales estratégicos de Ucrania. Las tierras raras incluyen litio, titanio y grafito, que son esenciales para las industrias de alta tecnología.

En la conferencia de prensa, Zelensky refutó la afirmación de Donald Trump de que Estados Unidos había enviado 350 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania y argumentó que la cifra está más cerca de los 100 mil millones.

“ No estoy dispuesto a reconocer ni siquiera 100.000 millones de dólares [en deuda] porque una subvención no es una deuda. Lo negocié con [el expresidente estadounidense Joe] Biden. Hay un acuerdo de que esto es una subvención. No reconocemos esto como deuda”, explicó Zelensky, añadiendo que no firmará un acuerdo minero con la administración Trump que endeudaría a “10 generaciones de ucranianos”, según supo Ukrainska Pravda .

image.png Ucrania y Estados Unidos están en las etapas finales de las negociaciones sobre el acuerdo minero.

Kiev rechazó firmar un acuerdo del equipo de Trump que proponía que Estados Unidos tomara posesión del 50% de los minerales críticos de Ucrania. Sin embargo, en la rueda de prensa Zelensky sugirió que los recursos naturales de Ucrania que se podrían compartir con USA incluyan los que actualmente están bajo control ruso. “Hagamos 50-50, incluyendo los territorios ocupados”, explicando que esta fórmula podría despertar el interés de USA en apoyar a Ucrania en la recuperación de estos territorios.

The Telegraph informó que el acuerdo también menciona la distribución de los ingresos por el uso por parte de Estados Unidos de los puertos y otras infraestructuras ucranianos, términos que, según el periódico británico, son incluso más severos que las sanciones financieras impuestas a Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Según Reuters, la administración de Trump está considerando un acuerdo simplificado. Fuentes dijeron a la agencia que este "enfoque revisado" permitiría "eludir numerosos obstáculos legales y logísticos" y posponer decisiones sobre detalles (como el reparto de ingresos).

El jueves pasado (20/02) el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, dijo a Fox News que Washington había ofrecido a la administración de Zelensky una “oportunidad histórica para que Estados Unidos de América coinvierta en Ucrania”, argumentando que los vínculos financieros propuestos eran “la mejor garantía de seguridad que podrían esperar, mucho más que otro palé de municiones”.

El viernes, después de que el presidente ucraniano se reuniera en Kiev con el enviado especial de Trump, Keith Kellogg, Waltz dijo en la Conferencia de Acción Política Conservadora: “Zelensky va a firmar ese acuerdo, y lo verán en el muy corto plazo”.

