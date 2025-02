En San Lorenzo ni Miguel Ángel Russo salva a Moretti, (Lammens y Tinelli)

La cuenta Frenesí Azulgrana, partidaria del club, posteó: "Es simple no se puso antes para no generar clima de mierda previa al clásico Pidieron que paguen post instituto por eso la necesidad de salir a vender a Irala o Romaña para pagar gastos corrientes Se pudo evitar por lo menos la apatía ?Si. No les sobra nada como para caminar la cancha y el dt con tantos años en el fútbol que no intervenga demuestra que es tierra de nadie Entre el presidente y plantel", dando a entender que hay falta de pago.