Diddy Combs se quedó sin su abogado estrella: Hasta Bin Laden tenía mejor defensa

En plena crisis legal, Anthony Ricco, uno de los abogados de Diddy Combs, renunció a su defensa. Su salida, que se dio sin explicaciones claras, deja al magnate con un equipo más reducido, aunque sin retrasos en el juicio.

A pesar de esta baja, Combs sigue teniendo un equipo de abogados bien nutrido, entre los cuales están Marc Agnifilo y Teny Geragos. Pero la imagen que deja la renuncia de Ricco es devastadora: si alguien que defendió a terroristas internacionales decide que no hay nada que hacer con vos… bueno, no tiene buena pinta. Y lo peor es que esto no afecta al juicio, ya que el abogado dejó claro que su salida no va a retrasar la fecha de inicio, programada para mayo.