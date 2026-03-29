El último informe de perspectivas económicas de la OCDE traza un escenario global más complejo del esperado y plantea un desafío central para las economías, en medio del conflicto en Irán. Aunque el informe considera que habrá menor crecimiento en la mayoría de los países, los ajustes en las estimaciones para Argentina son contundentes.
IMPACTO DE GUERRA
La OCDE prevé menos crecimiento y más inflación para Argentina en 2026 y 2027
La OCDE publicó sus nuevas estimaciones de crecimiento e inflación. ¿Adiviná cual es el país con el mayor ajuste de inflación?
El documento señala que la economía mundial enfrenta una desaceleración combinada con mayor inflación, impulsada principalmente por tensiones geopolíticas y el encarecimiento de la energía.
Las proyecciones indican que el crecimiento global se moderará hacia niveles cercanos al 2,9% en 2026, mientras que la inflación del G20 llegaría a 4%. En las principales economías se revisó al alza, reflejando un escenario más adverso para la recuperación.
El principal factor detrás de este cambio de escenario es el conflicto en Medio Oriente, que impactó directamente sobre los precios del petróleo y generó disrupciones en el comercio internacional. Para la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), este shock externo no solo afecta a los países importadores de energía, sino que también introduce incertidumbre global, afectando decisiones de inversión y consumo.
Las previsiones de crecimiento para Argentina
En este contexto, Argentina enfrenta una doble dinámica. Por un lado, el país podría beneficiarse parcialmente del nuevo escenario internacional. Sectores como el energético, el agro y la minería —fuertemente orientados a la exportación— tienen potencial para capitalizar precios internacionales más altos.
De hecho, la propia OCDE destaca que el crecimiento argentino en los próximos años estará impulsado principalmente por la inversión y las exportaciones vinculadas a estos sectores.
Sin embargo, el informe también advierte sobre limitaciones estructurales. La recuperación económica local sería moderada, con una expansión estimada en torno al 2,8% para 2026, 0,2 puntos menos de la última previsión.
Este crecimiento, si bien positivo, se apoya en sectores de baja generación de empleo, lo que plantea un desafío para la mejora del consumo y del bienestar general. Para 2027, OCDE proyecta un crecimiento de 3,5 puntos en el PBI, 0,4 puntos menos que antes y el mayor ajuste del año que viene, en comparación con lo esperado en otros países.
Las previsiones de inflación para Argentina
El frente inflacionario sigue siendo otro punto crítico. Aunque la tendencia es descendente respecto a los picos de años anteriores, la OCDE remarca que Argentina continúa entre los países donde los precios siguen creciendo a mayor ritmo dentro del G20, seguido por Turquía.
En un contexto global donde la inflación vuelve a ganar protagonismo por el encarecimiento de la energía, el margen para consolidar la desinflación se vuelve más estrecho.
OCDE espera que Argentina tenga una inflación de 31,3%, un ajuste de 13,7 puntos extra con respecto a la última estimación, para el 2026. También es el ajuste más fuerte entre todos los países analizados (incluído Turquía), que no llegan a sufrir un cambio de más de 1,7 puntos.
Aun así, la estimación es menor a otras de agentes locales, que ubican la inflación de 2026 en torno a 33,5%. En lo que respecta a 2027, OCDE prevé una inflación de 14,1%, 4,1 puntos más que en la última proyección.
OCDE hace una salvedad, y plantea la tasa de inflación esperada en el G20 excluyendo a Argentina y Turquía, que impulsan la tasa casi 1 punto hacia arriba. Sin estos países, se espera una tasa de aumento de precios de 3,1% en 2026, un ajuste al alza de 0,9 puntos.
En este sentido, el escenario internacional agrega presión. Un mundo con menor crecimiento y mayor inflación implica condiciones financieras más restrictivas, menor liquidez global y mayores dificultades para acceder al crédito externo, un factor clave para la economía argentina.
En la medida de que el conflicto en Oriente Medio se mantenga, y principalmente el cierre del Estrecho de Ormuz, las posibilidades de crecimiento mundial son menores. El panorama del 2026 ya plantea un escenario negativo para la economía global.
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