La OCDE prevé menos crecimiento y más inflación para Argentina en 2026 y 2027

De hecho, la propia OCDE destaca que el crecimiento argentino en los próximos años estará impulsado principalmente por la inversión y las exportaciones vinculadas a estos sectores.

Sin embargo, el informe también advierte sobre limitaciones estructurales. La recuperación económica local sería moderada, con una expansión estimada en torno al 2,8% para 2026, 0,2 puntos menos de la última previsión.

Este crecimiento, si bien positivo, se apoya en sectores de baja generación de empleo, lo que plantea un desafío para la mejora del consumo y del bienestar general. Para 2027, OCDE proyecta un crecimiento de 3,5 puntos en el PBI, 0,4 puntos menos que antes y el mayor ajuste del año que viene, en comparación con lo esperado en otros países.

image Estimación de crecimiento por país para 2026 y 2027, y diferencia con la estimación publicada en diciembre pasado. Fuente: OCDE.

Las previsiones de inflación para Argentina

El frente inflacionario sigue siendo otro punto crítico. Aunque la tendencia es descendente respecto a los picos de años anteriores, la OCDE remarca que Argentina continúa entre los países donde los precios siguen creciendo a mayor ritmo dentro del G20, seguido por Turquía.

En un contexto global donde la inflación vuelve a ganar protagonismo por el encarecimiento de la energía, el margen para consolidar la desinflación se vuelve más estrecho.

OCDE espera que Argentina tenga una inflación de 31,3%, un ajuste de 13,7 puntos extra con respecto a la última estimación, para el 2026. También es el ajuste más fuerte entre todos los países analizados (incluído Turquía), que no llegan a sufrir un cambio de más de 1,7 puntos.

Aun así, la estimación es menor a otras de agentes locales, que ubican la inflación de 2026 en torno a 33,5%. En lo que respecta a 2027, OCDE prevé una inflación de 14,1%, 4,1 puntos más que en la última proyección.

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OCDE hace una salvedad, y plantea la tasa de inflación esperada en el G20 excluyendo a Argentina y Turquía, que impulsan la tasa casi 1 punto hacia arriba. Sin estos países, se espera una tasa de aumento de precios de 3,1% en 2026, un ajuste al alza de 0,9 puntos.

En este sentido, el escenario internacional agrega presión. Un mundo con menor crecimiento y mayor inflación implica condiciones financieras más restrictivas, menor liquidez global y mayores dificultades para acceder al crédito externo, un factor clave para la economía argentina.

En la medida de que el conflicto en Oriente Medio se mantenga, y principalmente el cierre del Estrecho de Ormuz, las posibilidades de crecimiento mundial son menores. El panorama del 2026 ya plantea un escenario negativo para la economía global.

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