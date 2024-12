Escándalo en Chile: Emiliano Vecchio debe $43 millones de alquiler

ESCANDALOENCHILEUNJUGADORARGENTINODEBE43MILLONESDEPESOSDEALQUILERFOTO2.jpg Emiliano Vecchio quedó envuelto en un verdadero escándalo en Chile tras ser acusado de no pagar su alquiler por meses y acumula una deuda millonaria.

Y agregó en diálogo con Independencia Hispana: “No he hablado de temas de renovación con el club, así que se terminó todo. Con mi representante veremos qué es lo mejor para mi vida, para mi familia y para seguir adelante. Todo depende de lo que quiera el club, Unión tiene la prioridad siempre porque es mi casa. No sé si estoy en los planes, pero si no es así me voy con la satisfacción de que el equipo quedó en una copa internacional”.