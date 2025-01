Guantánamo 2.0: Donald Trump reactiva la prisión más infame

“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen, así que los vamos a enviar a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad de inmediato”, argumentó el republicano. “Es un lugar difícil del que salir”.

Así, cumple su deseo de expulsar a miles de inmigrantes de los Estados Unidos, pero bajo su supervisión. La reactivación de Guantánamo confirma la dura política migratoria de Trump en un momento en que todos se preguntan dónde serán alojados los inmigrantes ilegales que están cayendo día tras día en las redadas de los equipos de ICE.

Guantánamo

Actualmente solo hay 15 reclusos en Guantánamo. La mayoría están recluidos sin cargos y no han sido procesados, mientras que otros han sido juzgados sin garantías por comisiones militares, en algunos casos con posibilidad de ser condenados a muerte, de acuerdo un informe de Amnistía Internacional.

La enorme cifra anunciada por Trump sugiere una expansión y remodelación de la prisión más infame de Estados Unidos, ícono de abusos y torturas, aunque también se utiliza como centro de detención para algunos migrantes interceptados cuando intentan llegar a Estados Unidos por mar. Solo 37 migrantes fueron detenidos en Guantánamo (el nombre que el ejército estadounidense utiliza para referirse a la isla) entre 2020 y 2023.

image.png

La base militar frente a Cuba todavía opera al margen de las leyes de inmigración del continente, según The New York Times.

Un informe interno del gobierno dijo que el campamento estaba plagado de ratas y los inodoros estaban desbordados y que los internos tenían los ojos vendados mientras eran trasladados por las instalaciones, según contó The Daily Beast.

La prisión de Guantánamo en el pasado ofrecía un margen de maniobra extremo: las leyes y garantías estadounidenses no eran aplicables, abogados y familiares no tenían acceso y, según advirtió el presidente George W. Bush al abrirlo, la Convención de Ginebra no cubría a sus reos.

Documentos filtrados por Wikileaks en 2011 revelaron que muchos detenidos estaban arrestados sin pruebas sólidas y que USA los retenía por su valor de inteligencia más que por amenaza real. 700 informes expusieron malos tratos y abusos. Otra informe explosivo del Senado de USA en 2014 expuso interrogatorios brutales a sospechosos de terrorismo en prisiones secretas en varias países que reveló excesos y atrocidades en la "guerra contra el terror" confirmando el uso de torturas como el waterboarding, la privación del sueño y las humillaciones extremas.

Más lecturas de Urgente24

Veo2: La nueva inteligencia artificial que produce películas sin actores ni locaciones

Mercado Pago ofrece un descuento de 75% en la SUBE: Cómo usarlo

Mesa del Pro: En 3 proyectos irían con la LLA (posible, Ley Antimafias)

Truth.Fi, el nuevo negocio cripto de Trump Media and Technology Group

Romina Manguel exige pedido de disculpas a Elba Marcovecchio: "No lo voy a dejar así"