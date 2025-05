Olvido de Milei, Macri, Clarín, La Nación e Infobae: Septiembre es antes de Octubre

Tras la victoria en la ciudad, el Presidente anticipó que su espacio buscará replicar el “modelo nacional” en territorio bonaerense; defendió el plan para sacar los dólares del colchón.

Los representantes del PRO y La Libertad Avanza ya comenzaron a trabajar en el interior de sus espacios. Un grupo reducido de intendentes amenaza con negociar por su cuenta si no hay alianza.

Elecciones diferentes

Para La Nación y Clarín, tan cercanos al macrismo -todavía lucen luto riguroso por el resultado del domingo 18/05- es un alivio. Todos contra CFK, y esto podría incluir, se entusiasman, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No evalúan que la CSJN tiene problemas más perentorios: los Empleados Judiciales y las partidas presupuestarias que no le habilita Luis Caputo.

Para Infobae, nada en particular. El diálogo directo con Santiago Caputo va más allá de Macri sí o Macri no, o CFK.

Pero lo curioso es lo de Milei y Macri porque omiten que el problema central, y es el motivo por el que se ha dilatado el acuerdo PRO / La Libertad Avanza es la integración de listas en septiembre, no las de octubre. Es como si ambos no entendieran qué significan Elecciones Desdobladas, los referentes territoriales y el universo de los alcaldes municipales.

Si la elección hubiese sido uniforme, entonces sí la elección nacional -en PBA, diputados nacionales- condicionaría las decisiones locales. Sin embargo, ahora el escenario contra CFK y Massa que imaginan Milei y Macri se refiere a octubre, no a septiembre.

"Todos contra el kirchnerismo" es un grito de guerra para octubre. Septiembre requiere otras consignas.

Y en septiembre se irá a las urnas por los cargos del control territorial que es lo que importa a muchos pensando en 2027.

Luego, la elección en CABA no es comparable ni asimilable a la de PBA. Son totalmente diferentes. Por lo tanto, el festejo es muy relativo.

¿Quién definirá la integración de listas ahora Violeta/Amarillas? ¿El referente local del PRO o Sebastián Pareja que parece ser Karina Milei?

Desde la Redacción de Urgente24 se escucha el ulular de las sirenas recorriendo el GBA para recoger heridos y damnificados si no lo hicieran con mucho orden y aún así no habrá lugar para todos. Obvio que una PASO abierta era el método más democrático y unificador pero ni a Macri ni a Milei (ni a CFK ni a Massa) les apetece las elecciones internas donde no prevalece el Gran Dedo.

------------------------

