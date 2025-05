Insólita anécdota: Mauricio Macri le refriega a Milei su amistad con Trump

“Quiero empezar con una anécdota que marca un poco lo que es mi amigo. Lo recibí en Buenos Aires con motivo del G20, porque él hizo una visita oficial. Yo tenía un mapa de la Argentina para explicar a quién venía y explicar las provincias", añadió Mauricio Macri.

Y remató con lo más insólito de aquella charla: "Empieza a mirar el mapa y ve una franja en la izquierda y me pregunta: '¿Qué es esto?'. 'Chile', le digo. Entonces me dice: 'You should conquer Chile so you have access to the both oceans' (Deberías conquistar Chile así tendrías acceso a los dos océanos).”.

"Todo el mundo se río ahí. Y yo dije, conociéndolo, éste lo dice medio en serio, medio en chiste, pero después cuando pasaron los años y uno escucho Canadá, Groenlandia... me suena conocido ese tipo de cosas", finalizó.

Embed Macri recordó cuando Trump le recomendó conquistar Chile para así tener salida a los dos océanos pic.twitter.com/2sYEd5LOeU — Mendoza Today (@MendozaToday) May 23, 2025

