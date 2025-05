Harvard parió 161 premios Nobel pero Trump dice que educa a comunistas y terroristas

Trump ha amenazado con recortar miles de millones en fondos federales si no se pliegan a exigencias de un intervencionismo ideológico sin precedentes en la selección de su alumnado, profesorado y contenidos. ¿El motivo? Harvard se negó a ser intervenida a pesar de la congelación de US$ 2.200 millones por parte de Washington. No aceptan auditorías de programas y departamentos, modificaciones en la contratación y eliminación de programas de diversidad. Trump ha amenazado con recortar miles de millones en fondos federales si no se pliegan a exigencias de un intervencionismo ideológico sin precedentes en la selección de su alumnado, profesorado y contenidos. ¿El motivo? Harvard se negó a ser intervenida a pesar de la congelación de US$ 2.200 millones por parte de Washington. No aceptan auditorías de programas y departamentos, modificaciones en la contratación y eliminación de programas de diversidad.