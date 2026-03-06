SMATA, en alerta: La producción de autos se derrumbó 30% en febrero y se profundiza la crisis

image El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) encendió alarmas por los números de febrero.

"Es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales que acompañen la evolución de la competitividad", indicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

En la entidad tratan de mantener el buen tono respecto al gobierno nacional y buscan ponerle paños fríos a una situación que es dramática para los trabajadores, que sufren suspensiones y despidos en las principales fábricas del país.

image

Ventas de autos

En tanto, mientras el Gobierno asegura que las ventas solo cayeron un 5% en febrero, los fabricantes decidieron mantener sus listas de precios sin alteraciones para poder vender más.

Incluso, la decisión no se trató de una medida consensuada, porque en las reuniones de ADEFA, si bien se discuten todo tipo de temas, se exceptúan los referidos a políticas comerciales, ya que eso podría interpretarse como una cartelización del mercado automotor.

