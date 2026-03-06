El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) encendió alarmas tras la caída en la producción de autos de un 30%, que surge del informe mensual que realiza la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), que ya había mostrado una caída similar en enero.
7 MESES EN RETROCESO...
SMATA, en alerta: La producción de autos se derrumbó 30% en febrero y se profundiza la crisis
Smata encendió alarmas tras los números de febrero, que indican que la fabricación de autos se derrumbó 30% respecto al mismo mes de 2025 y las exportaciones también cayeron. Hay temor por los empleos y la subsistencia de la cadena autopartista.
Se tratan de números que empiezan a preocupar por las grandes automotrices, muchas ya con parates programados, y la cadena de producción autopartista.
En concreto, en febrero se produjeron un total de 29.632 vehículos, lo que implica una caída del 30,1% en comparación con febrero de 2025. Y si bien respecto a enero de 2026, la mejora fue del 41,1% ya que se habían fabricado apenas 20.998 vehículos, "en el primer bimestre se produjeron 50.630 unidades, un 30,1% menos respecto del mismo período de 2025", alertó Adefa.
En cuanto a las exportaciones, se vendieron 15.991 unidades, un 54% de la producción mensual. Esto implicó una baja de 28,9% frente a febrero del año pasado y una mejora de 63,9% respecto de enero de 2026.
En los dos primeros meses de 2026, las exportaciones tienen un saldo negativo de 23,4%.
"Es fundamental seguir trabajando de manera sostenida con toda la cadena de valor y el Gobierno en la agenda del sector, avanzando en las mejoras estructurales que acompañen la evolución de la competitividad", indicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.
En la entidad tratan de mantener el buen tono respecto al gobierno nacional y buscan ponerle paños fríos a una situación que es dramática para los trabajadores, que sufren suspensiones y despidos en las principales fábricas del país.
Ventas de autos
En tanto, mientras el Gobierno asegura que las ventas solo cayeron un 5% en febrero, los fabricantes decidieron mantener sus listas de precios sin alteraciones para poder vender más.
Incluso, la decisión no se trató de una medida consensuada, porque en las reuniones de ADEFA, si bien se discuten todo tipo de temas, se exceptúan los referidos a políticas comerciales, ya que eso podría interpretarse como una cartelización del mercado automotor.
