Fuerte impacto de la crisis económica en mujeres: Deudas, recortes y pluriempleo

Por su parte, el 55% no tiene empleo formal, mientras que el 27% sostiene dos o más trabajos para intentar cubrir los gastos mínimos. Aún así, el 68% tuvo que recurrir a préstamos o créditos informales para comprar alimentos o pagar servicios, y el 85% no logra ahorrar ni sostener hábitos de consumo básicos.

image

Endeudarse para llegar a fin de mes

Durante la presentación, Gabriela Sosa, candidata a diputada nacional por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), aseguró que "Las mujeres son las principales víctimas del endeudamiento y de la crisis".

"La verdadera deuda es interna y es con las mujeres. Nosotras somos las que más pagamos y más nos endeudamos. Por eso planteamos suspender el pago de la deuda externa hasta saber qué corresponde pagar y priorizar las deudas sociales".

Sobre esa línea, Sofía Botto, directora del ISEPCi Santa Fe, remarcó que "a casi dos años del gobierno de Javier Milei se profundizó la precarización y la feminización de la pobreza". En base a ello, argumentó que "Las políticas económicas actuales, junto con la ausencia de programas locales, llevan al límite la supervivencia cotidiana y agravan los problemas de salud mental".

image Sofía Botto y Gabriela Sosa, en la presentación del informe.

Malestar e incertidumbre

Por otra parte, el documento también expone un malestar emocional generalizado entre las mujeres encuestadas, que expresaron angustia, cansancio, desesperanza y estrés constante frente a la falta de oportunidades. "A las múltiples tareas de cuidado se suma el ajuste económico y la incertidumbre por el futuro", sostuvo Botto.

Al momento de presentar el escrito, el FAS propuso una reforma tributaria progresiva y feminista, la eliminación del IVA en productos de la canasta básica, higiene y medicamentos, y la creación de un sistema nacional de cuidados que garantice espacios comunitarios para la atención de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

"Queremos llevar estas propuestas al Congreso porque detrás de cada número hay vidas concretas. La autonomía económica de las mujeres es una prioridad que hoy se ve más amenazada que nunca", concluyó Sosa ante un grupo de militantes y vecinas que acompañaron el acto en pleno centro rosarino.

