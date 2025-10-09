SANTA FE. La crisis económica golpea con más fuerza a las mujeres y disidencias. Según el informe presentado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en el cruce de peatonales de Rosario, el 76% de las mujeres y personas LGBTIQ+ en la Provincia asegura estar peor que 2024.
"LA PLATA NO ALCANZA"
Fuerte impacto de la crisis económica en mujeres: Deudas, recortes y pluriempleo
La crisis económica golpea con más fuerza a las mujeres y disidencias. Según un informe, el ajuste de Javier Milei genera malestar e incertidumbre.
El relevamiento advierte además un aumento del endeudamiento, el pluriempleo y el deterioro de la salud mental, como parte de un proceso de "feminización de la pobreza" agravado bajo la gestión de Javier Milei.
La crisis económica golpea de lleno a mujeres y disidencias
El texto, titulado "El impacto de la situación económica en mujeres y disidencias en la provincia de Santa Fe – Volumen 2", fue elaborado a partir de 378 encuestas en la Cuna de la Bandera, el Gran Rosario, territorio santafesino y su área metropolitana.
En ese sentido, el 95% de las respuestas corresponden a mujeres y el 5% a personas trans o no binarias, en su mayoría de entre 25 y 44 años.
Los datos son elocuentes: más de la mitad son jefas de hogar, el 62% tiene personas a cargo, y el 70% realiza alguna actividad económica, aunque en su mayoría sin estabilidad laboral.
Por su parte, el 55% no tiene empleo formal, mientras que el 27% sostiene dos o más trabajos para intentar cubrir los gastos mínimos. Aún así, el 68% tuvo que recurrir a préstamos o créditos informales para comprar alimentos o pagar servicios, y el 85% no logra ahorrar ni sostener hábitos de consumo básicos.
Endeudarse para llegar a fin de mes
Durante la presentación, Gabriela Sosa, candidata a diputada nacional por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), aseguró que "Las mujeres son las principales víctimas del endeudamiento y de la crisis".
Sobre esa línea, Sofía Botto, directora del ISEPCi Santa Fe, remarcó que "a casi dos años del gobierno de Javier Milei se profundizó la precarización y la feminización de la pobreza". En base a ello, argumentó que "Las políticas económicas actuales, junto con la ausencia de programas locales, llevan al límite la supervivencia cotidiana y agravan los problemas de salud mental".
Malestar e incertidumbre
Por otra parte, el documento también expone un malestar emocional generalizado entre las mujeres encuestadas, que expresaron angustia, cansancio, desesperanza y estrés constante frente a la falta de oportunidades. "A las múltiples tareas de cuidado se suma el ajuste económico y la incertidumbre por el futuro", sostuvo Botto.
Al momento de presentar el escrito, el FAS propuso una reforma tributaria progresiva y feminista, la eliminación del IVA en productos de la canasta básica, higiene y medicamentos, y la creación de un sistema nacional de cuidados que garantice espacios comunitarios para la atención de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
"Queremos llevar estas propuestas al Congreso porque detrás de cada número hay vidas concretas. La autonomía económica de las mujeres es una prioridad que hoy se ve más amenazada que nunca", concluyó Sosa ante un grupo de militantes y vecinas que acompañaron el acto en pleno centro rosarino.
Más contenidos en Urgente24
Tiene 6 episodios y es la miniserie más inteligente y entretenida del momento
Total (a)normalidad: Milei rockstar, y si hay crisis que no se note
Faltan 20 para el 26/10: Javier Milei, Diego Santilli y el tiempo perdido
Riestra 2 - Vélez 2: en un partido de pelotas paradas, el líder y el escolta no se sacaron diferencias