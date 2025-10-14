urgente24
Selección Argentina 3 - Puerto Rico 0: Scaloni aprovecha el rival y prueba sistemas

La Selección Argentina se mide ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. Un encuentro clave para probar las caras nuevas.

14 de octubre de 2025 - 19:40

La Selección Argentina enfrenta a Puerto Rico en el segundo amistoso de su gira por Estados Unidos. Desde las 21 hs., en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, la Albiceleste se mide ante el humilde combinado centroamericano con una premisa: seguir probando jugadores y sistemas.

Será un partido importante para el cuerpo técnico porque podrá ver aquellas caras nuevas y terminar de conformar su lista hacia el Mundial 2026, como José Manuel López, Aníbal Moreno o Lautaro Rivero. "Creemos que lo merecen y porque es un lindo partido para que lo podamos ver, así que es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía y ver si podemos seguir contando con ellos", dijo Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Alexis Mac Allister se convierte en el volante de La Scaloneta con mayor cantidad de goles en el ciclo

Con el doblete que lleva por ahora el jugador del Liverpool, alcanza los 6 goles y es el máximo artillero tomando a todos los volantes del equipo, por encima de Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

¡GOL DE ARGENTINA! Otra buena jugada y Mac Allister rompe el arco para el 3-0

¡GOL DE ARGENTINA! Montiel mete un zapatazo para coronar una muy buena jugada y es el 2-0

¡GOL DE ARGENTINA! Mac Allister pisa el área y de cabeza pone el 1-0

Argentina domina con tranquilidad: mueve al rival de lado a lado y no se apura

¡Cuidado, Dibu! VIDEO: El tiro desde atrás de mitad de cancha de Antonetti que casi se le mete a Martínez

Comienza el partido

Insólito: suena el himno de Estados Unidos en medio de la entrada en calor y no le importa ni a la TV

Mientras la Selección hacía sus trabajos precompetitivos en cancha, los parlantes del Chase Stadium proyectaron el himno de Estados Unidos. Las pocas personas presentes, en su mayoría norteamericanos, se pararon e hicieron silencio para cantar el himno. Lo más curioso es que la canción fue tapada por la transmisión de la TV, que justo estaba comenzando y no le dio ni la más mínima importancia.

Estos son los suplentes de Argentina que esperan en el banco vs. Puerto Rico

El recambio del combinado nacional es: Cambeses, Rulli, Senesi, Tagliafico, Otamendi, Paredes, Romero, Paz, Molina, Rivero, Martínez, Moreno, Álvarez.

Huevo Acuña, afuera del banco de suplentes de la Selección Argentina

El lateral de River acarreaba una molestia muscular y ya había quedado afuera del banco de suplentes del equipo en el cotejo ante Venezuela. Esta noche, ante Puerto Rico, también corre la misma suerte.

Qué es la Messi Cup, el novedoso torneo que anunció Lionel Messi

La Messi Cup es un nuevo torneo internacional juvenil Sub 16 impulsado por Lionel Messi, que se jugará del 9 al 14 de diciembre en Miami. Participarán ocho clubes: Barcelona, Atlético de Madrid, River, Newells, Chelsea, Inter Miami Manchester City, con partidos en el Chase Stadium y otras instalaciones del Inter Miami. El formato incluye fase de grupos y playoffs, con final y tercer puesto el último día.

Nico González, el plan de Scaloni para el lateral izquierdo

El entrenador viene trabajando en los entrenamientos con González como lateral izquierdo. Finalmente, esta noche irá de arranque en esa posición. Ante una selección débil como la de Puerto Rico, es probable que el jugador del Atlético de Madrid funcione más como carrilero que como un 3 natural.

Seguramente, esta inclusión sea una prueba de Scaloni para barajar la posibilidad de que Nico González pueda jugar allí en distintos momentos de partido, cuando el contexto se lo demande. Versátil, con despliegue y generoso en el compromiso, el surgido en Argentinos Juniors es un baluarte para el DT de la Albiceleste.

Leo Messi será titular, pero... con algunos reparos

Finalmente, el Diez ingresará desde el arranque. Sin embargo, está pautado que no complete los 90 minutos sino que juegue alrededor de 60 minutos.

El hogar de Leo Messi: en qué estadio se juega el partido

La Albiceleste y el equipo puertorriqueño juegan en el Chase Stadium, la cancha del Inter Miami.

TV: Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico

El partido se podrá ver por TyC Sports, DSports y Telefé.

Formación titular de la Selección Argentina

Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Otamendi, González; Simeone, De Paul, Mac Allister, Lo Celso; López, Messi

