Selección Argentina 3 - Puerto Rico 0: Scaloni aprovecha el rival y prueba sistemas

Nico González, el plan de Scaloni para el lateral izquierdo

El entrenador viene trabajando en los entrenamientos con González como lateral izquierdo. Finalmente, esta noche irá de arranque en esa posición. Ante una selección débil como la de Puerto Rico, es probable que el jugador del Atlético de Madrid funcione más como carrilero que como un 3 natural.

Seguramente, esta inclusión sea una prueba de Scaloni para barajar la posibilidad de que Nico González pueda jugar allí en distintos momentos de partido, cuando el contexto se lo demande. Versátil, con despliegue y generoso en el compromiso, el surgido en Argentinos Juniors es un baluarte para el DT de la Albiceleste.