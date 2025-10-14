Selección Argentina 3 - Puerto Rico 0: Scaloni aprovecha el rival y prueba sistemas

La Selección Argentina enfrenta a Puerto Rico en el segundo amistoso de su gira por Estados Unidos. Desde las 21 hs., en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, la Albiceleste se mide ante el humilde combinado centroamericano con una premisa: seguir probando jugadores y sistemas.
Alexis Mac Allister se convierte en el volante de La Scaloneta con mayor cantidad de goles en el ciclo
Con el doblete que lleva por ahora el jugador del Liverpool, alcanza los 6 goles y es el máximo artillero tomando a todos los volantes del equipo, por encima de Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.
Deja tu comentario