La UEFA sanciona al Real Madrid: 15.000 euros de multa y amenaza de cierre parcial del Bernabéu

La institución también anunció el inicio de un procedimiento disciplinario para expulsarlo de manera definitiva como socio. “El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras haciendo el saludo nazi”, señaló la entidad en su comunicado. Además, el club condenó públicamente el gesto y aseguró que este tipo de comportamientos “incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”.

Horas más tarde, el propio aficionado publicó un video en redes sociales intentando explicar lo ocurrido. En él reconoció haber levantado el brazo, pero trató de relativizar el gesto y desvincularlo de cualquier ideología. Sus declaraciones, lejos de calmar la polémica, generaron aún más críticas y lo dejaron todavía peor parado ante la opinión pública.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlbertOrtegaES1/status/2027029908724056536?s=20&partner=&hide_thread=false Toni, así se llama el aficionado del Real Madrid que hizo el saludo nazi en la Grada Fans, niega que lo hiciera.



"Yo cuando voy al fútbol hago así. Otro día me meto la mano en los huevos, otro día me la meto en el culo. Casualmente, hice así dos veces".pic.twitter.com/Iv3OttfFYn — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) February 26, 2026

El Bernabéu bajo observación

Más allá de la sanción económica, la decisión de la UEFA deja al Santiago Bernabéu bajo observación durante el próximo año. El organismo europeo estableció un período de prueba en el que cualquier nuevo comportamiento racista o discriminatorio por parte de aficionados del Real Madrid podría activar una sanción más severa.

En concreto, el castigo prevé el cierre de 500 asientos de la tribuna sur inferior, la zona donde se ubica la Grada Fans. La medida, sin embargo, queda suspendida por ahora y solo se ejecutará si se repiten incidentes similares en competiciones organizadas por la UEFA durante los próximos doce meses.

El episodio también vuelve a poner el foco en un fenómeno histórico del fútbol europeo: la presencia de grupos ultras vinculados a corrientes de ultraderecha en distintos estadios del continente. Durante décadas, algunas de las facciones más radicalizadas de las gradas europeas estuvieron asociadas a símbolos y discursos de ese espectro político.

Se trata de un fenómeno diferente al que suele observarse en Sudamérica, donde las barras bravas han tenido vínculos más difusos con la política o, en algunos casos, cercanos a sectores de izquierda o estructuras partidarias locales. En Europa, en cambio, muchos de los grupos ultras más notorios han estado ligados a identidades nacionalistas o de extrema derecha.

En los últimos años, tanto las federaciones como los propios clubes impulsaron medidas para erradicar estas expresiones de los estadios. Muchos de esos grupos perdieron presencia o fueron desarticulados, aunque episodios como el ocurrido en el Santiago Bernabéu muestran que el problema todavía no ha desaparecido por completo.

------------------

+ de Golazo24:

El Tottenham Hotspur de Cuti Romero perdió otra vez y quedó a un punto del descenso

Ángel Di María le pega al Cholo Simeone y Juanfran también se sube a la polémica

Repetir el caso Endrick: el Real Madrid mira la cesión de Franco Mastantuono con buenos ojos

Flamengo despide a Filipe Luís tras perder la Recopa ante Lanús

Kylian Mbappé se enfada con el Real Madrid por su lesión de rodilla y se escapa a Francia