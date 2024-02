The Weeknd, el rey del rhythm and blues, cumple 34 años

Embed El álbum "Trilogy", en el que publicó sus primeras mezclas, no tuvo el éxito esperado pero le sirvió como primer paso a la fama.

El punto de inflexión llegó en 2015 con "Beauty Behind the Madness", un álbum que representó la colaboración de The Weeknd con productores de renombre como Max Martin y artistas populares como Ariana Grande, creando un sonido más comercial sin perder su esencia. "Earned It", "The Hills" y "Can't Feel My Face" se convirtieron en grandes éxitos, y lo catapultaron al estrellato.