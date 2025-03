María Eugenia Vidal: "no importa lo que nos digan Bullrich o Karina Milei, el PRO no cambió"

Ya demostramos que somos el orden. No hay más manteros en Flores ni en Once. La policía de la ciudad se encargó de ello. Lo mismo con los trapitos en el partido de la selección en River Plate. Metieron presos a 120 extorsionadores de automovilistas. Ya demostramos que somos el orden. No hay más manteros en Flores ni en Once. La policía de la ciudad se encargó de ello. Lo mismo con los trapitos en el partido de la selección en River Plate. Metieron presos a 120 extorsionadores de automovilistas.